Одесситы каждый день доставляют воду в разные районы Николаева
Одесские коммунальщики делают все возможное, чтобы облегчить ситуацию, в которой оказался Николаев – в городе из-за повреждений давно отсутствует централизованное водоснабжение.
Как мы уже сообщали, 5 поливомоечных машин КП "Городские дороги" (емкость каждой 8 куб. м) находятся в командировке в Николаеве. Одесситы каждый день из скважин доставляют воду в разные районы города.
Состоялась очередная ротация водителей, 2 из них остались, 3 отправились домой, их заменили коллеги.
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