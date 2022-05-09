Одесситов предупредили об очередном отключении

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ:

10 мая 2022 года с 09:00 до 22:00

будет прекращена подача воды потребителям верхних этажей (выше 3-го этажа) ж/м «Котовского», а также отсутствует водоснабжение следующих потребителей:

- ж/м «Лузановка», с.Крыжановка, с.Фонтанка, с.Вапнярка, с.Новая Дофиновка, с.Красносилка, с.Александровка, пос.Шевченко (возможно снижение давления водоснабжения).

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)