Одесситов призвали отсрочить пляжный сезон до Победы
В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды. В целях безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ.
Подрыв мины контролируемый. Опасности нет.
Пребывание и прогулки по побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, поэтому пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до Победы.
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