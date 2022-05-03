Одесситов призвали отсрочить пляжный сезон до Победы

В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды. В целях безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ.

Подрыв мины контролируемый. Опасности нет.

Пребывание и прогулки по побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, поэтому пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до Победы.