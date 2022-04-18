Выгодные звонки из Германии в Украину

В связи с нынешними реалиями жизни, многим украинцам вынуждено пришлось покинуть страну и отправиться в Европу. Немало людей на данный момент оказались в Германии. Но даже находясь далеко от дома очень важно всегда оставаться на связи с теми, кто остался в Украине. Для этого стоит подключить роуминг в Германии от Киевстар и воспользоваться всеми выгодами этого тарифного плана.

Услуги в рамках роумингового тарифного плана

Если вы являетесь пользователем мобильной сети Киевстар, то выезжая за границу у вас не должно возникнуть никаких проблем с настройкой роуминга. Вы подключитесь к нему автоматически в момент пересечения границы. И находясь в другой стране у вас появится возможность пользоваться такими услугами:

звонки на мобильные и стационарные номера в Украине – качественная и стабильная связь с близкими;

отправка sms-сообщений – если какие-то новости нужно передать срочно;

высокоскоростной интернет – 4G чтобы узнавать важную информацию в новой стране;

пользование мобильными приложениями для связи – такими как Telegram и Viber.

Пользование гугл картами без оплаты за интернет – едва ли не самое важное при нахождении в незнакомом месте.

Все это вы получите по доступной цене. Главное, чтоб при пересечении границы на счету у вас было достаточно денег для оплаты услуг. Минимальная сумма – 100 грн. Настраивать роуминг также можно и вручную, но мы рекомендуем воспользоваться автоматическими настройками от Киевстар. И у вас всегда будет все необходимое чтобы оставаться на связи из любой точки мира.

Связь с Германией из Украины

Те, кто остаются в Украине тоже могут связаться вам с помощью роумингового тарифного плана. Ведь ваш номер остается прежним и связаться с вами может каждый, с кем вы общались и раньше. Если же вы решили поменять номер телефона, то связь возможна благодаря тарифу “Звонки за границу”. Оплата в этом случае идет за использованные минуты, а стоимость услуг достаточно дешевая. Например, при звонках с Украины в Германию вы будете платить всего 1 грн за минуту разговора.

Благодаря Киевстар вы всегда сможете звонить и писать родным и коллегам и узнавать свежие новости. Оператор регулярно добавляет новые акции и услуги, которые делают пользование мобильной связью еще более комфортной и выгодной.