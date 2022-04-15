Попадет ли Украина на чемпионат мира по футболу: возможные варианты

В марте прошли заключительные матчи квалификации ЧМ в зоне УЕФА. В стыковых играх Польша, попавшая в финал отбора на чемпионат мира по футболу автоматически из-за дисквалификации России, одолела Швецию, а Португалия «прошла» сначала Турцию, а затем Северную Македонию. Уэльс смог «пройти» в полуфинале Австрию, а в финале должен встретиться с победителем поединка Шотландия — Украина.

Из-за российского вторжения матч национальной сборной был перенесен на лето. В качестве вероятной даты его проведения называли 7 июня, но подобные заявления смотрятся странно, поскольку именно на этот день намечен поединок украинской сборной в рамках нового сезона розыгрыша Лиги наций УЕФА. Возможно, игры придется переносить, и в таком случае вместо ЛН пройдет отборочная игра чемпионата мира по футболу, но это маловероятно. Ведь если Украина сможет подготовить полноценный состав национальной команды, то ничто не помешает ей участвовать в ЛН по штатному календарю. Единственное, в таком случае может понадобится замена домашних игр выездными или их проведение на нейтральных полях.

Что ждет сборную Украины: отбор и группа ЧМ

Ближайшей игрой сборной Украины станет именно июньская встреча в рамках стыковых матчей. Если удастся обыграть шотландцев, следующий на очереди — матч против Уэльса. Победа в нем предоставляет национальной команде право участвовать в ЧМ. Его жеребьевка уже состоялась, поэтому известно, с кем сыграет Украина в случае двух побед. Коллектив Александра Петракова может получить путевку в группу B, в которую также вышли:

Англия;

Иран;

США.

С целью поддержки Украины в мире неоднократно звучали призывы предоставить стране прямую путевку на ЧМ без стыковых игр. Однако данные предложения так и остались жестом доброй воли, поскольку УАФ официально не обращалась с подобной просьбой и не поддерживает ее. Поэтому судьба сборной должна решаться на футбольном поле.

Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций и клубы УПЛ: неясные перспективы

С чемпионатом мира ситуация прояснилась, поэтому болельщикам осталось дожидаться официальных игр. Намного меньше ясности в еврокубках, что вызвано прекращением сезона в УПЛ. Так как реальной возможности завершить сезон пока не видно, его могут объявить несостоявшимся. В таком случае остается неясным, будет ли у украинских команд Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций.

Отмена и признание текущего сезона несостоявшимся будет означать, что призовые места УПЛ останутся нераспределенными. А так как именно они определяют, какие команды отправятся в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций, эти турниры в следующем году могут пройти без украинских клубов. Пока что вопрос не требует срочного решения, но уже летом УЕФА придется задаваться вопросом, что делать и как распределить представительство. Не исключено, что для этого будут проведены отдельные игры между лидерами таблицы УПЛ. Второй вариант — распределение путевок специальным решением УЕФА.