Сезонный насморк vs коронавирус: как различить?

Коронавирусная инфекция имеет схожие симптомы с болезнями, которые не имеют отношения к инфекционным процессам. Это могут быть аллергические реакции на пыльцу растений или, как больше принято говорить, ‒ сезонный насморк. Такой процесс возникает у людей, которые имеют предрасположенность к аллергиям, что и проявляется катаральным синдромом ‒ его отмечают и при протекании коронавируса https://invivo.ua/ru/odesa/covid/.

Какие симптомы типичны для Covid-19?

Коронавирус относится к респираторным инфекциям, которые имеют характерные симптомы. Это могут быть:

Сухой и навязчивый кашель. Человек не может откашляться, что сопровождается приступами повторного кашля. Лихорадка. Температура может достигать субфебрильных цифр ‒ до 38 градусов по Цельсию. При тяжелом течении температура тела поднимается до высоких значений. Усталость. При Covid-19 человек чувствует упадок сил, который сохраняется на протяжении всей болезни. Боль в мышцах. Исчезновение или притупление вкуса и обоняния. Инфекция поражает вкусовые и обонятельные рецепторы, что вызывает такие характерные признаки болезни.

Проявления коронавирусной инфекции зависят от тяжести течения: чем она выше, тем более выражена симптоматика.

Главные симптомы сезонной аллергии

Аллергическая реакция отличается от поражения вирусом Covid-19. Проявления сезонного насморка возникают в ответ на аллерген, которым в большинстве случаев выступает пыльца растений. Она оседает на слизистой рта и носа, что вызывает ответную реакцию иммунной системы. Как следствие, появляется заложенность носа, зуд, насморк и кашель, которые являются признаками воспаления. Подобные симптомы могут наблюдаться и при коронавирусе, но есть отличия:

при отсутствии аллергена симптоматика проходит, и зуд, чихание и кашель проявляются лишь при контакте с пыльцой, которая вызывает аллергию — когда период цветения заканчивается, симптомы проходят;

болезнь чувствительна к действию антигистаминных препаратов, которые помогают нормализовать реакцию иммунитета на аллергические компоненты;

отсутствие серьезных осложнений: в большинстве случаев аллергия не вызывает состояний, которые угрожают жизни, но у людей, склонных к аллергическим реакциям, остается повышенный риск анафилактических состояний.

И самое главное: при сезонном насморке человек получает отрицательные результаты тестирования ПЦР и экспресс-диагностики на Covid-19. Таким образом аллергия легче всего дифференцируется от коронавируса.

Течение коронавируса существенно отличается от сезонной аллергии, что заметно благодаря различной симптоматике. Тем не менее, для постановления диагноза важно пройти исследования, которые помогут установить этиологию болезни. Для этого нужно сдать тесты на антитела, антигены или провести ПЦР. Выполнить нужные анализы можно в лаборатории Invivo по адресу:

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