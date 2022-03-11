В Одесской области объявили войну спекулянтам

Власти Измаила занялись проверкой необоснованного завышения цен в розничной сети, сообщает Бессарабия Информ. Информация о том, что некоторые предприниматели торгуют гречкой по 80-100 гривен за килограмм, стала сигналом к проверкам. Управление экономики Измаильского горсовета сейчас выявляет таких нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности. Как заявляет городской голова Андрей Абрамченко, торговать гречкой по 100 гривен при цене этого же продукта в супермаркете 44 грн, и наживаться на людях в условиях войны никому не позволят. Он также назвал такое поведение спекулянтов беспределом.

Несмотря на некоторый дефицит этой крупы в последние недели, гречка всегда есть на рынке – правда, цена на нее здесь доходит до 70 грн. В розничной сети этот продукт также периодически появляется. Так, вчера в “Таврии-В” ее продавали по 44 грн за кило. В руки давали по 2 килограмма. Буквально сразу же в некоторых магазинах города появилась гречка с ценой до 100 гривен.

“Если человек считает, что нормальная цена на гречку – 100 гривен, когда ее нет нигде, пусть будет отвечать перед жителями города Измаил. Мы проводим фотофиксацию, а документы будем передавать в военную администрацию. Уговаривать никто никого не будет. Мы понимаем, что есть сложности регулировать цены, если нет товара. Но если гречка 44 гривны была вчера в «Таврии», а сегодня она появляется по 100 грн или по 80 грн – это уже просто беспредел”, – сказал в ходе ежедневного брифинга с журналистами Андрей Абрамченко.

Как отметил мэр, в Измаиле действительно предприниматели бессовестно завышают цены на социально значимые продукты питания. Как пример была названа торговая сеть “Мрия”, магазинов которой достаточно много на территории всего города. Здесь, как озвучил городской голова, цены необоснованно завышены на многие товары. На рынке также часто продают продукты не необъяснимо высоким ценам. Поэтому, управлением экономики начало мониторинг цен. Специалисты будут вести фотофиксацию и привязывать нарушения к каждому предпринимателю.

Андрей Абрамченко напомнил, что постановлением Кабинета Министров от 6 марта четко обозначен перечень продуктов питания и других товаров, на которые вводится контроль за ценообразованием. В него входит 20 позиций. Из них в Измаиле “проблемные” являются гречка, сахар и рис. Именно по этим товарам и будут проводить мониторинг.