Официально День рождения города у Черного моря приходится на 2 сентября, а годом исчисления его возраста принято считать 1794 год. Таким образом, начиная с предположительной даты основания Одессы, сейчас ей 227 лет, но далеко не все согласны с этим.

Общепринятым подходом является ведение исчисления возраста города, начиная с даты первого его упоминания в письменных документах, и именно этот фактор заставляет многих задуматься, правильно ли он определен для «Жемчужины у моря».

Есть несколько основных версий, касающихся того, сколько на самом деле ей лет, и о них рассказывает сайт Novyny.live в разделе новостей Одессы.

Официальная версия: Одессе – 227 лет

Моментом для начала исчисления, согласно ей, является указ Екатерины II об основании города и порта. Пошатнулась вера в эту версию у многих в связи с находкой ученых, сделанной в 2017 году, и представляет она собой фундамент Хаджибейского замка. Известно, что в 1794 году российские войска, управляемые атаманом Головатым, штурмовали его. Это достоверное свидетельство того, что уже в те времена на землях нынешней Одессы располагался полноценный населенный пункт, носивший в те времена название Хаджибей (в разном звучании – Гаджибей, Коцюбей).

Екатериной II в 1794 году был издан указ о создании военной гавани для российских и иностранных суден, а позднее – в мае этого же года – был подписан указ о развитии города. Эти факты и заставляют задуматься о том, что утверждение об основании ею Одессы было привито в советские времена, и на самом деле не соответствует действительности.

Версия о существовании Одессы под нынешним названием: Одессе – 226 лет

Так она стала называться в 1795 году, поэтому некоторые люди считают, что именно с этого года и нужно отсчитывать ее возраст. Под ним она упоминается в указе от 10 января (или 21 января) этого года «Об утверждении штата соляного магазина». Но, например, Белгород-Днестровский переживал переименование более десятка раз, что не мешало вести его летоисчисление непосредственно от даты начала его существования, а городу – быть одним из самых старых европейских городов.

Версия о Гаджибее – прародителе приморской жемчужины: Одессе – 606 лет

Учитывая общепринятое правило исчисления возраста городов, предполагающее, что оно начинается с первых их упоминаний в письменных источниках, есть все основания полагать, что первые упоминания об Одессе приходятся на 1415 год. Правда, в те времена она предположительно носила название Гаджибей (в разном звучании – Коцюбей, Качибей).

В указанном году в польской хронике, которую вел Ян Длугош, упоминается порт Коцюбеев, из которого был доставлен отравленный хлеб в Константинополь, находившийся тогда под облогой Османской империи. Речь идет о том, что предводительствовал завоеванием сын османского султана Муса, но этот факт не находит исторического подтверждения. В других источниках указано, что в 1413 году он погиб, к тому же Константинополь не переживал осаду в указанном 1415 году.

Версия о Гаджибее, имеющемся на карте: Одессе – 370 лет

Под таким названием он не упоминается, но на карте Меркатора 1613 года на землях, где находится современная Одесса, обнаруживаются руины поселения, которое в трудах картографа де Боплана именуется как Koczubi H. Y. D. Более подробная информация специалистом дана в 1651 году в работе «Опис України». Эту дату многие историки и склонны считать максимально близкой к настоящей дате основания, несмотря на то что Гаджибей в исторических источниках, документах упоминался и гораздо ранее.

Версия, берущая начало с VI столетия до н. э.: Одессе более 2500 лет

На территории современной Одессы существовало поселение еще во II столетии, и называлось оно Гавань-Истриан. В этом веке данное место было найдено, когда по указанию римского императора Адриана было изучено Черноморское побережье.

Намного ранее – примерно в VI столетии до н. э. – на этой территории была греческая колония, называемая Istrian, а также гавань, которая позднее стала портом Skopeli. Некоторые древние предметы той поры находятся и до сих пор – например, во время строительных работ. Их изучение дает повод полагать, что они принадлежат как раз периоду, когда Черноморское побережье было греческим.

В частности, важные артефакты были найдены в 2008 году во время реконструкции Приморского бульвара. Тогда здесь обнаружились остатки древнегреческого поселения, о чем свидетельствует наличие алтаря бога Зевса, старинных монет, осколков амфор, керамических изделий. Было принято решение никуда не перемещать находки, а создать филиал Археологического музея непосредственно около этого места, накрыв его стеклянным куполом.

Версия Одесского бизнесмена Анатолия Иванкевича: Одессе 277 лет

Она стала неожиданной для жителей города, да и подтверждения никакого не находит. В 2018 году бизнесмен Анатолий Иванкевич решил поздравить любимый город с Днем рождения, разместив баннеры. На них красовалось число «274». Очевидно, 50 лет к возрасту Одессы было прибавлено по ошибке, и славящиеся своим неповторимым чувством юмора одесситы, отнеслись к такому поздравлению как к шутке.

ПО материалам сайта https://novyny.live/