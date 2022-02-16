Одесситов просят помочь найти мужчину в зелёной шапке

В Одессе пропал Осипенко Владимир Михайлович, 1954 года рождения. Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на общественную организацию "Лучшие люди Одессы".

Мужчина ушел из дома (улица Жолио Кюри, 26) 8 февраля и до сих не дал о себе знать.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО: на вид 70-75 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые, есть шрамы и гематомы на ногах, был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, белые кроссовки, зеленую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Михайловича, волонтеры просят срочно сообщить по телефону: +38 067 482 77 00 (координатор поисков Сергей) или в полицию по номеру 102.