Трансфер предполагает подачу предварительно заказанного транспорта, который перевезет вас из одной локации в другую. Это не такси, поэтому туристы могут не бояться завышения цены со стороны водителя. Среди гостей, прибывших в Турцию, наиболее популярен трансфер из аэропорта до отеля и обратно. Рассмотрим варианты такого перемещения.

Виды трансфера в Турции

Во-первых, перемещение может быть групповым или индивидуальным. В первом случае идет речь и поездке в автобусе или комфортабельном шаттле, который курсирует из аэропорта к определенному отелю или от гостиницы к пляжу. Групповой трансфер предназначен для большого числа туристов. Индивидуальные поездки более удобные и быстрые, но тратиться на них не всегда есть смысл.

Поездки в составе путевки. Выбирая туры в Турцию из Одессы, вы получаете место в автобусе, который забирает группу туристов в аэропорту и отвозит прямо в гостиницу. Это единственный вариант бесплатно добраться до отеля. Трансфер от частной фирмы. В Турции работает несколько крупных сервисов, готовых обеспечить перевозку из аэропорта до гостиницы. Цены могут очень сильно отличаться, поэтому следует проанализировать все предложения еще до вылета. Вариант подходит для самостоятельных путешественников. От гостиницы. Встречается редко и обычно требует доплаты со стороны туриста. Если отель предлагает трансфер, информация об этом обязательно будет на его сайте. Чаще всего перевозки предлагают гостиницы Каппадокии, но даже они забирают клиентов не из аэропорта, а со станции ближайшего автовокзала. Трансфер от ресторана. Очень редкая услуга, при которой заведение готово прислать машину к вашему отелю, а после обеда или ужина доставить вас обратно.

Когда стоит заказать индивидуальный трансфер?

В ночное время. Если нет возможности воспользоваться трансфером туроператора, а общественный транспорт не ходит.