Рабинович: Украина начнет подниматься с Одессы, когда там будет Порто-франко

Город Одесса – это именно тот город, с которого Украина начнет подниматься. Другой такой точки на карте Украины нет! Уверенность в этом высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в программе «Про життя» на телеканале Odesa.LIVE.

«Я говорил это 50 раз и повторю 51-й: именно с Одессы начнется возрождение Украины! Я говорил с предыдущими властями, я уже и с этой властью говорил на предмет того, что единственное спасение для Украины – это на примере Одессы сделать Порто-франко и показать процветающий регион, который даст толчок всей стране. Уверен, что это очень правильный выход, что нет другой точки на карте Украины, который может стать локомотивом для поднятия с колен нашей страны. Одесса должна быть Порто-франко! А то, что представители власти говорят, что в этой идее им что-то не нравится, ну и пусть… Они даже читать не умеют… Я считаю, что Одесса – это то место, где Украина начнёт вставать с колен!» – заявил политик.

Еще одним важным моментом для Одессы сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» назвал смену руководства города.

«Поменяйте мэра и город будет прекрасным! Я, конечно, стараюсь относиться ко всем людям одинаково, но уровень вашего города и городского головы – разные. Вам нужно кого-то попорядочнее немножко… Того, кто бы об одесситах думал», – заметил Вадим Рабинович.

Политик считает, что любых – хороших, плохих или средних – политиков нужно периодически менять.

«Политики – они как подгузники, и их нужно менять! Как только политик засиделся у власти, он сразу же обрастает связями, аккумулирует средства, выстраивает «потоки». А как только его с должности снимают, все это исчезает! Поэтому смена политиков – это очень полезно для города, для страны и всех нас. Надо менять власть и в городе, и в стране!» – резюмировал Вадим Рабинович.