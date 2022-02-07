Моторное масло для надежной и долговечной работы двигателя

Моторное масло необходимо для надежной и долговечной работы двигателя. Оно обеспечивает смазку всех движущихся деталей двигателя, покрывая их защитной пленкой, которая сокращает износ и трение, следовательно, больше энергии передается на колеса. Также, оно предохраняет детали двигателя от грязи, вредных отложений и от коррозии. Через моторное масло излишнее тепло от камеры сгорания передается вниз на поддон картера.

Выбор оптимального моторного масла среди огромного ассортимента наименований и производителей, зачастую вызывает много вопросов у водителей.

Поэтому перед выбором масла сначала следует выяснить:

тип и год разработки двигателя Вашего автомобиля

степень износа двигателя

условия эксплуатации автомобиля: умеренные – нормальный смешанный цикл (город-трасса), тяжелые – езда по бездорожью, спортивные соревнования, перевозка грузов;

минимальную температуру воздуха при эксплуатации автомобиля;

Универсальная маркировка масла позволяет узнать его ключевые характеристики.

Масла разделяются на три типа:

Минеральные масла – это простые масла, которые производятся из сырого масла и после чего смешиваются с различными присадками, для улучшения своих качеств и предотвращающие износ.

Синтетические масла - масла которые полностью производятся в лабораторных условиях путем химических реакций. Синтетические масла дольше сохраняют вязкость и не теряют своих качеств при более высоких температурах, чем минеральные масла.

Полусинтетические масла – это масло получаемое путем смеси минерального и синтетического, в среднем в соотношении 70/30 или 80/20.

Как расшифровывается вязкость масла?

Вязкость масла – это сопротивление сдвигу между слоями жидкости, она зависит от температуры, с повышением температуры вязкость уменьшается и наоборот. Чем меньше вязкость масла изменяется с изменением температуры, тем выше индекс вязкости.

Первая цифра обозначает класс вязкости при отрицательных температурах (W означает winter – зима). Чем она меньше, тем легче масло будет прокачиваться на морозе. Вторая цифра характеризует вязкость при положительных температурах – с ее увеличением растет защита двигателя от износа и, увы, расход топлива.

Чрезмерно вязкое масло может не попадать на нужные детали двигателя, тем более при низких температурах, а пленка, создаваемая им, может порваться на высоких оборотах. Тогда, когда масло чрезмерно жидкое (не вязкое), пленка, создаваемая им, исчезает при высоких температурах.

Cпецификации допуска:

PSA

B71 2300

Масла с допуском Peugeot, Citroen PSA B71 2300

Оптимально для современных бензиновых, дизельных и турбодизельных двигателей легковых автомобилей с использованием или без охлаждения наддувочного воздуха. Подходит для применения при длительных интервалах замены масла и высоких требованиях к двигателю.

MB

229.1

229.3

Высокорафинированное минеральное моторное масло эконом-класса для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Подходит для двигателей с большим пробегом, работающих в различных условиях эксплуатации.

RENAULT

RN 0700

N 0710

Моторное масло премиум-класса на основе сложных эфиров, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей без DPF и двигателей автомобилей RENAULT-NISSAN с системой непосредственного впрыска, с турбокомпрессором или без него.

VW

501.01

502.00

505.00

Обозначает моторные масла подходящие для бензиновых и дизельных двигателей VW, (модели не позднее августа 1999 года).

Моторные масла Comma

Одним из лучших производителей машинного масла по качеству и популярности в мире является английская компания Comma. Ее продукцию используют более половины водителей в Европе, а также в более 40 других странах мира. На заводе Comma выпускаются фирменные масла под всемирно известными брендами Esso и Mobil.

Масла Comma включены в списки спецификаций и используют при сборке автомобилей на заводах такие автопроизводители как BMW, DAF, MERCEDES, FIAT, FORD, GM, MAN, PORSCHE, PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, SCANIA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO.

Главные преимущества масла Comma

Продукция изготавливается только из чистой нефти, не добавляя переработанное масло, как например другие производители.

Полностью все компоненты изготавливается на одном заводе самостоятельно, где проходят полный контроль на каждом этапе. Даже тара для масел на заводе изготавливается своя. Все это позволяет гарантировать высочайшее качество продукции.

Собственные лаборатории Comma ведут постоянную работа над усовершенствованием продукции уже более 40 лет, что позволило добиться высочайшего качества, которое ценят все ведущие автопроизводители.

Для верного подбора рекомендуем основываться на базовых принципах, а также рекомендациях Вашего автопроизводителя.