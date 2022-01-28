В Украине стремительно увеличивается «оранжевая» зона: «желтых» областей все меньше

В Украине практически ежедневно меняется разграничение областей между зонами эпидемиологической опасности. Постепенно сокращается количество «желтых» территорий, а «оранжевая» зона неуклонно расширяется. В «красной» полосе пока две области.

Перераспределение зон эпидемиологической опасности

На фоне нового суточного рекорда заболеваемости: 32393 человека, с 27 января в Украине в очередной раз изменилось распределение регионов между зонами эпидопасности. С этого дня области разделены таким образом:

«красная» территория — 2 области;

«оранжевая» — 14 регионов;

«желтая» — 8 областей и Киев.

По статистике эпицентрами очередной вспышки КОВИД стали регионы с низким процентом вакцинации: это в основном западные территории. Ивано-Франковщина антилидер по заполненности ковидных отделений: там сейчас госпитализировано 2127 человек, что составляет 62,9% от мест для пациентов, инфицированных COVID. В Ровенской области динамика госпитализации составила рекордные 107,9%. Оба упомянутых региона находятся в «красной» полосе эпидопасности.

Не исключено, что в ближайшее время она расширится за счет областей из «оранжевой» зоны, в которых индикаторы уровня опасности приближаются к критическим. Динамика госпитализации становится угрожающей в областях:

Волынской — 66,4%

Запорожской — 54,7%

Львовской —53,2%

Житомирской — 56,6%.

Покинуть «желтую» зону может Полтавщина, где уровень госпитализации уже составил 44,5%. Самый низкий показатель госпитализации на Кировоградщине – 2,7% и Херсонщине – 4,9%. Эти области уверенно сохраняют свои позиции в «желтой» зоне.

Львовская и Тернопольская области ужесточили карантин

Областные комиссии Львовской и Тернопольской областей утвердили решение об усилении карантина. Превентивные меры должны предотвратить перемещение в «красную» зону. Как сообщают новости Украины и мира на Meta.ua, во Львовской области ограничения действительны до 5 февраля. Но если ситуация с заболеваемостью не изменится, то с 1 февраля возможно ужесточение карантина. В области школы перевели на онлайн-обучение, закрыли развлекательные учреждения, запретили плановые госпитализации (исключение составляют случаи со значительным риском для здоровья и жизни пациента). Общественный транспорт может функционировать при заполненности не более 50%.

На Тернополе ограничили работу заведений общепита до 22-00 и работу кинотеатров (заполненность не более 50%). Запретили праздничные и массовые мероприятия, дискотеки, посещение ТРЦ без ковид-сертификата или свежего ПЦР-теста.