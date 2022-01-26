Все, что нужно знать о профессии швеи: что входит в обязанности

Среди женских профессий особую популярность получила специализация швеи — это повелительница самых разных тканей, раскройных ножниц и швейных машинок. Рост спроса обусловлен тем, что растет количество небольших региональных брендов, а также популярность индивидуального пошива. Получается, что дешевле приобрести одежду у украинского бренда, чем, например, турецкого производства. Поэтому работа швеи в Одессе трикотажа — популярное направление среди как молодых специалистов, так и опытных.

Требования и обязанности швеи

Ключевая задача такого специалиста — пошив готовых изделий. Например, платья, головные уборы, сумки, шторы. Вид изделий зависит от направленности производственного процесса. Помимо этого, швея может работать в ателье, где будет не только ремонтировать одежду, но и шить по индивидуальному заказу. Среди главных требований выделяют следующие:

снятие мерок;

разработка лекал;

раскрой ткани;

обработка материала;

управление оборудованием;

пошив изделия.

Нелишней будет коммуникабельность, умение находить общий язык с разным типом клиентов. Точный список обязанностей зависит от конкретного работодателя, поэтому всегда внимательно изучайте текст вакансии. Некоторые позиции предполагают выполнение одной и той же монотонной работы, например, пошив рукава. Подобные предложения характерны для больших производств, на которых каждый сотрудник берет на себя выполнение одной небольшой задачи на постоянной основе.

В чем преимущества и перспективы профессии?

Работать по такой специальности может девушка без высшего образования, поскольку главное — иметь профильные знания, которые можно получить на курсах или самостоятельно за счет практики. Полученные умения пригодятся в быту, так как вы всегда сможете пошить родным любой вид изделий или отремонтировать их. На данный момент это одна из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий.

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