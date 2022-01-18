iPhone 13: характеристики, цена и презентация в Украине

Традиционно для Яблочной компании, официальная презентация флагмана iPhone 13 https://ipartner.com.ua/iphone-13, а также моделей линейки с дополнением Mini, Pro и Pro Max, имела место 14 сентября 2021 года. Как всегда, качество новинки выше всяких похвал, благодаря более мощному процессору, улучшенному функционалу камер и стильному дизайну. В интернет-магазине iPartner круглосуточно можно заказать любую модель супер современного гаджета с доставкой по всем регионам Украины.

iPhone 13 — презентация Apple

Выход тринадцатой линейки был самым ожидаемым событием года. Купертиновцы не анонсировали каких-то супер кардинальных изменений. После революционной двенадцатки — это не так-то и просто. Однако, полезные нововведения как во внешнем, так и во внутреннем содержании девайса обеспечили Айфону 13 большую продуктивность и функциональность.

Что бросается в глаза:

обновленная цветовая гамма — белый кремовый, черный матовый, красный, синий, розовый;

знаменитая челка меньше на 20%, что увеличивает полезное пространство дисплея в 6,1 дюйм;

диагональное размещение модуля камер;

защита обеих поверхностей стеклом Ceramic Shield, боковин — нержавеющей сталью;

немного больше толщина и вес из-за более массивного оптического блока и усиленного аккумулятора.

Узнаваемые фишки яблочных девайсов — элегантность и минимализм прямых линий и закругленных углов в стекле и металле, — остались прежними. А что по поводу других изменений флагмана, который можно купить в офлайн-магазинах iPartner в Киеве и Харькове?

Особенности Айфона 13

Самым значительным новшеством считается уникальный процессор Apple A15 на базе 5-нм техпроцесса от корпорации TSMC. Как утверждают разработчики, скорость и производительность гаджета выросла на 50%! Устройство работает быстро, четко справляется со сложными задачами, не зависает даже при повышенном качестве графики.

Оптический модуль из двух основных камер на 12 Mn также получил улучшения:

широкоугольная камера стала массивнее и обладает большей светосилой в f/1.6 (на 47% захватывает больше света), что улучшает съемку в темное время суток;

стабилизация матрицы, как в iPhone 12 Pro Max, позволяет убрать дрожание рук и уменьшить количество смазанных фото;

запись видео в 4K с технологией UHD;

возможность портретной съемки в кинематографическом режиме с фокусировкой на объекте;

астрофото — девайс автоматически фокусируется на небесных телах, улучшая ночную картинку;

множество фильтров и опций для редактирования фото и видео контента.

Оптика яблочных гаджетов всегда отличалась высоким качеством. А с настоящим апгрейдом, можно снимать почти профессиональное кино или делать портреты с эффектом боке даже при недостатке света.

Дисплей Super Retina XDR может похвастаться большей яркостью и контрастностью, аж на 28%! Вот почему эксплуатировать прибор при ярком солнечном свете станет намного удобнее.

Минимальный размер хранилища теперь составляет 128 Гб, вместо 64 Гб. Батарея гаджета под номером 13 идет на 3095 мАч по сравнению с 2815 мАч предшественника. Поэтому время работы без подзарядки стало больше примерно на 2 часа.

Цена гаджета и начало продаж в Украине

Официальный старт продаж Айфона 13 в мире и в Украине анонсирован на 24 сентября, через неделю после презентации. В интернет-магазине iPartner уже с конца сентября можно заказать элитную модель в любом цвете. Старт цен на новинку начинается от 36 000 грн. Сумма обусловлена объемом памяти устройства. Чем больше хранилище, тем, соответственно, выше цена.

iPhone 13 от Apple — это не только икона стиля современных активных людей, но и полезный, практичный инструмент ежедневной деятельности. Работа, учёба, отдых, сотни мелких и крупных дел поможет решить маленький, но мощный мобильный помощник, который стоит своих денег.

Интернет-магазин предлагает купить представителя тринадцатой линейки выгодно и просто. Если не хватает средств, доступна рассрочка или кредит с минимальным процентом. А также, благодаря уникальному сервису Trade In, можно приобрести желанную модель с доплатой, сдав в магазин старый Айфон.

На всю яблочную технику предоставляется гарантия до 36 месяцев. Пощупать и визуально оценить инновацию можно в физических магазинах в Киеве и Харькове. Или сделать заказ даже без предоплаты на сайте с доставкой в 38 пунктов выдачи товара по Украине. Оплата производится только после осмотра устройства.

iPartner дарит возможность стать самыми первыми владельцами крутой яблочной новинки и насладиться всеми ее преимуществами!