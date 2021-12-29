Простой рецепт вкусного сырного супа

Сырный суп – достаточно сытное блюдо с очень нежным вкусом и прекрасным ароматом. Такой суп с легкостью разнообразит привычное для каждой семье обеденное меню. На самом деле вариантов сырного супа достаточно много. Но везде главным ингредиентом является сыр. При чем сыра больше, тем сытнее и вкуснее получится блюдо.

Основная идея данного блюда – расплавление сыра в процессе варки. Суп меняет свой цвет, становится еще более пикантным и ароматным. Приготовить сырный суп сможет каждая хозяйка, ведь процесс варки не включает каких-то очень сложных процессов. И при этом всегда остается место для экспериментов. Вы можете добавлять в суп свои любимые компоненты. От этого суп точно не станет хуже. готовьте сырный суп и угощайте им свою семью и друзей, они точно не останутся равнодушными.

Ингредиенты

Для того чтобы приготовить сырный суп дома, вам понадобятся такие ингредиенты:

сливочное масло;

лук;

сливки (лучше брать 30%);

сыр;

мякиш хлеба;

сухари;

чеснок;

приправа “10 овощей” от Торчин®

Рецепт сырного супа

Рецепт представлен в более простом варианте. Вы всегда можете добавить овощи, мясо или грибы.

Первым делом необходимо обжарить чеснок и лук. Делать это лучше всего на сливочном масле. Предварительно лук порезать на небольшие кубики, а чеснок можно продавить через чесночницу. Обжаривать до тех пор, пока лук не станет мягким. В кастрюлю налить воду, добавить обжаренные лук с чесноком и сливки. Довести все до кипения. Добавить мякиш хлеба, специи и варить 2-3 минуты. Взбить все блендером. Сыр натереть на крупной терке. Добавить сыр в суп, подождать пока сыр раствориться и снять кастрюлю с плиты. Перед подачей добавить сухарики.

Сырный суп, если верить истории впервые начали готовить в сырных королевствах: Франции, Швейцарии и Нидерландах. Основан всего на одном главном компоненте - сыре, суп настолько полюбился, что его стали готовить по всему миру. Нежный сырный вкус в сочетании с ароматом чеснока и пассированного лука создают по-настоящему гармонию вкуса. А приправа “10 Овощей” от Торчин® только подчеркивает этот невероятный вкус и аромат.

Сырный суп подойдет для всей семьи. От него в восторге как взрослые, так и дети. Вы легко можете добавить в него отварную морковь или куриную грудку. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Приготовление супа занимает совсем мало времени, поэтому это идеальный вариант первого блюда для тех. кто сильно ограничен во времени. Занятость – совершенно не повод отказывать себе в сытном и вкусном обеде.