Поради щодо вибору корму для котів

Асортимент сучасного харчування для домашніх котів дійсно вражає. Господарям пропонуються корми різного рівня якості, з різними смаками та у різному вигляді. Це дещо ускладнює вибір, адже саме правильно підібраний раціон стає основою міцного здоров’я тварини на багато років уперед.

Felix для котів — це якісний корм від американської корпорації Purina, яка розробляє харчування з думкою про ваших улюбленців.

Який корм вибрати коту

Сьогодні існує два основних різновиди харчування кота. Перший — це сухий корм. Він продається у спеціальних сухих гранулах. У такої продукції є низка суттєвих переваг:

легко зберігати;

практично не має терміну придатності, якщо тримати гранули у сухому місці;

містить вітаміни та мінерали, які корисні для розвитку домашнього улюбленця;

до складу входять всі необхідні поживні речовини, щоб наситити організм тварини.

Однак, якщо ваша кішка переважно їсть сухий корм, потрібно подбати, щоб у неї був постійний доступ до питної води. Адже сухий корм взагалі не містить у складі вологи, всі інгредієнти, що використовувались, дегідратовані.

Вологий корм значно відрізняється від сухого. Це більш апетитне харчування, яке нагадує натуральне м’ясо. Крім нього, у складі також містяться рослинні інгредієнти, вітаміни, мінерали та необхідна для організму волога.

На що звернути увагу при виборі корму

Для того, щоб вибрати якісний корм, потрібно ознайомитися з декількома факторами, що дозволить придбати найкращий продукт під особливості організму улюбленця. Потрібно розуміти, що якісний корм для однієї тварини, не буде таким самим корисним для іншої.

Саме тому перед покупкою харчування, яке стане основою раціону, зверніть увагу на:

Вік тварини — у різні періоди життя необхідність організму кішки у поживних речовинах значно змінюється. Кошеняті потрібен висококалорійний корм для розвитку та зміцнення організму. Тоді як зрілим та літнім котам потрібно харчуватися більш дієтичними продуктами. Індивідуальні особливості — до цього фактору потрібно віднести наявність алергії на окремі продукти харчування, а також різноманітні протипоказання. Профілактика хвороби — деяке харчування виготовляється таким чином, щоб допомагати тварині впоратися з окремим патологіями. Наприклад, розладом роботи ШКТ.

Фелікс коту виготовляється у широкому асортименті, тому ви можете підібрати найкращий раціон саме для вашого улюбленця.