Отключение электроэнергии и подачи воды 20 декабря
В связи с плановыми работами, которые проводят сотрудники ДТЭК Одесские электросети, будут обесточены водонасосные станции «Таировская», «В-Г» и существующие резервные вводы к ним. В связи с этим без водоснабжения останется ряд домов ж/м «Таирова».
Поэтому информируем что 20 декабря с 06:00 до 21:00 будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:
- Люстдорфская дорога, 140-178/1, 155-159;
- Академика Королева, 2-122, 1-85/3;
- Академика Глушко, 1-29, 2-36/1, 36а;
- Ильфа и Петрова, 1-63/1, 2-90;
- Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87;
- Архитекторская, 12-24, проспект Небесной Сотни, 1-65а;
- Костанди, Инглези,1-5;
- Тополевая, Левитана, 32-110, 67-141;
- Тульская.
Телефоны Инфоксводоканала для справок:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (круглосуточно).
20.12.21 с 06:00 до 20:00 в связи с проведением ремонтных работ на подстанции «Таирово», будет отсутствовать подача электроэнергии в жилых массивах Таирово, Дружный, Лиманка, Радужный и Мизикевича по следующим адресам:
- улицы Академика Глушко,
- Академика Королева,
- Академика Вильямса,
- Инглези,
- Ильфа и Петрова,
- Костанди,
- Левитана,
- Небесной Сотни,
- Тимирязева
- и другие.
Полный список адресов -
Справочный кол-центр ДТЕК
Для мобильных телефонов
Для стационарных телефонов
для юридичних клієнтів:
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