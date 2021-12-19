Отключение электроэнергии и подачи воды 20 декабря

В связи с плановыми работами, которые проводят сотрудники ДТЭК Одесские электросети, будут обесточены водонасосные станции «Таировская», «В-Г» и существующие резервные вводы к ним. В связи с этим без водоснабжения останется ряд домов ж/м «Таирова».

Поэтому информируем что 20 декабря с 06:00 до 21:00 будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:

Люстдорфская дорога, 140-178/1, 155-159;

Академика Королева, 2-122, 1-85/3;

Академика Глушко, 1-29, 2-36/1, 36а;

Ильфа и Петрова, 1-63/1, 2-90;

Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87;

Архитекторская, 12-24, проспект Небесной Сотни, 1-65а;

Костанди, Инглези,1-5;

Тополевая, Левитана, 32-110, 67-141;

Тульская.

Телефоны Инфоксводоканала для справок:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155 (круглосуточно).

20.12.21 с 06:00 до 20:00 в связи с проведением ремонтных работ на подстанции «Таирово», будет отсутствовать подача электроэнергии в жилых массивах Таирово, Дружный, Лиманка, Радужный и Мизикевича по следующим адресам:

улицы Академика Глушко,

Академика Королева,

Академика Вильямса,

Инглези,

Ильфа и Петрова,

Костанди,

Левитана,

Небесной Сотни,

Тимирязева

и другие.

Полный список адресов - https://blackout.today/blackouts/2021.12.20

Справочный кол-центр ДТЕК