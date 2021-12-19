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Отключение электроэнергии и подачи воды 20 декабря

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В связи с плановыми работами, которые проводят сотрудники ДТЭК Одесские электросети, будут обесточены водонасосные станции «Таировская», «В-Г» и существующие резервные вводы к ним. В связи с этим без водоснабжения останется ряд домов ж/м «Таирова».

Поэтому информируем что 20 декабря с 06:00 до 21:00 будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:

  • Люстдорфская дорога, 140-178/1, 155-159;
  • Академика Королева, 2-122, 1-85/3;
  • Академика Глушко, 1-29, 2-36/1, 36а;
  • Ильфа и Петрова, 1-63/1, 2-90;
  • Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87;
  • Архитекторская, 12-24, проспект Небесной Сотни, 1-65а;
  • Костанди, Инглези,1-5;
  • Тополевая, Левитана, 32-110, 67-141;
  • Тульская.

Телефоны Инфоксводоканала для справок:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 (круглосуточно).

отключение света

 

20.12.21 с 06:00  до 20:00 в связи с проведением ремонтных работ на подстанции «Таирово», будет отсутствовать подача электроэнергии в жилых массивах Таирово, Дружный, Лиманка, Радужный и Мизикевича по следующим адресам:

  • улицы Академика Глушко,
  • Академика Королева,
  • Академика Вильямса,
  • Инглези,
  • Ильфа и Петрова,
  • Костанди,
  • Левитана,
  • Небесной Сотни,
  • Тимирязева
  • и другие.

Полный список адресов - https://blackout.today/blackouts/2021.12.20

Справочный кол-центр ДТЕК

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