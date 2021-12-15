Лучшие роллы и суши в Одессе — рейтинг заведений

Сейчас найти и заказать суши в Одессе – это вообще не проблема. В городе работает немало заведений, в которых готовят популярные японские блюда высокого качества. Вы можете найти то, которое понравится по бюджету, меню или атмосфере, если планируете ужинать именно в ресторане. В случае, если это не так актуально, то тогда стоит сразу уточнять, есть ли бесплатная доставка и какие условия для ее получения, чтобы потом в итоге не пришлось переплачивать еще и за услуги курьера. В этом обзоре собраны только те рестораны, которые по всему городу предлагают абсолютно бесплатную доставку. Важно учесть, что возможны минимальные суммы чека, при которых клиент получит такое предложение.

«Суши Мастер»

Этот онлайн-ресторан считается довольно популярным, поскольку работает он не только в Одессе, но и в целом по всей Украине. Данная сеть специализируется на приготовление паназиатских, японских блюд. Гарантировано идеальное приготовление всех заказов, поскольку в этом заведении работают только лучшие повара, которые точно знают, чем и как удивить потенциального клиента. Все блюда полностью соответствуют размещенным фото на официальном сайте. Чаще всего в «Суши Мастер» заказывают именно роллы, а также различные сеты. Они представлены в широком ассортименте. Вы найдете более 10 разновидностей, как классических, так и сезонных. Меню обновляется регулярно.

Преимущества «Суши Мастер»:

· приятное обслуживание;

· работают профессиональные повара;

· высокое качество;

· доступность.

Также вы можете принять участие в одной из викторин заведения. Для этого необходимо зайти на официальный сайт. Там вы найдете все условия, актуальные предложения. Обычно клиенты «Суши Мастер» отвечают на вопросы или проходят тест. Победители 100% получают скидку или бесплатную порцию роллов. Не забывайте указывать личные данные, чтобы в случае победы менеджеры могли с вами связаться.

«Сушибосс»

Это заведение в Одессе работает уже пару лет. Там вы можете заказать вкусные роллы, суши, а также наборы. В меню есть несколько позиций, которые были разработаны специально для вегетарианцев и веганов. Вы можете поесть в ресторане, забрать блюдо лично или заказать доставку на дом, рабочее место. На официальном сайте указано, что курьер тратит от часа на дорогу и если вы хотите, чтобы его услуги были бесплатными, то нужно сделать заказ на сумму от 300 гривен. Иначе придется платить по общему тарифу, который обычно озвучивает один из менеджеров во время оформления.

Osava

В этом заведении вы можете заказать вкусные паназиатские, японские блюда, а также китайские. В меню есть классические, оригинальные позиции. Если вы не хотите переплачивать, то делайте заказ в счастливые часы. Они проходят ежедневно с 10 до 13.

Doshi Doshi

В этом месте готовят очень вкусные премиальные роллы. Цены высокие, но качество им соответствует. Бесплатная доставка при заказе на сумму от 500 грн. Скидки предложены только именинникам.