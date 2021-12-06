Рабинович: Я направляю в Генпрокуратуру депутатский запрос по воровству на строительстве моста через Сухой Лиман

В Одесской области творится беспредел на строительных объектах, а бюджетные деньги "закапываются в асфальт". Такое заявление сделал сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович в программе "Субъективно про жизнь" в эфире телеканала Odesa.LIVE.

“При нынешней власти руководителя Одесской области творится тотальный беспредел. Ярчайшим примером является строительство моста через Сухой Лиман, который превратился в долгострой, на котором "отмываются" бюджетные деньги. Поэтому на основании журналистского расследования я направляю в Генеральную прокуратуру депутатский запрос, чтобы получить ответ: кто “закатывает бюджетные деньги в асфальт” на этом проекте”, ‒ заявил Рабинович.

Вадим Рабинович уверен, что власть тратит деньги, которые получает с налогов украинцев, и поэтому должна отвечать за растраты и коррупцию.

“Я хочу напомнить действующей власти, что они сами ‒ ничего не производят. Они только распоряжаются деньгами, которые взяты у людей! И по факту – они превращают эти деньги в ничто, “закатывая в асфальт” и бесконечно оправдываясь, почему ничего не построено. Именно народ Украины ‒ хозяева здесь. Хозяева Одесской области ‒ её жители, и это их деньги нагло воруют! Поэтому меня мало интересует какая-то отписка от прокуроров. Я буду требовать полноценного расследования и результата по этому конкретному объекту”, ‒ пообещал сопредседатель ОПЗЖ.

Напомним, что строительство моста через Сухой Лиман начали почти 6 лет назад по заказу Черноморского городского совета за 147 млн грн. Однако тогдашний подрядчик возводил переправу с нарушениями. Проект строительства трижды корректировали, и в итоге недострой был передан на баланс “Укравтодора”. В свою очередь “Укравтодор” передал подряд за 117 млн грн компании "РОСДОРСТРОЙ", которая связана с депутатом Одесского городского совета от фракции "Доверяй делам" Юрием Шумахером, однако в прошлом году возведенная конструкция начала деформироваться. В итоге проект, по которому строился мост, этим летом признали ошибочным. На его исправление Служба автодорог в Одесской области огласила новый тендер, который многие общественные деятели называют фиктивным. Конечный срок сдачи объекта остаётся неизвестен.