Команда Татьяны Плачковой на Одесчине инициировала ежегодный конкурс для детей и подростков

С 1 декабря 2021 по 25 января 2022 года по инициативе команды народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяны Плачковой будет проведен ежегодный конкурс для детей и подростков Одессы и Одесской области «Навстречу мечтам». Об этом народный депутат рассказала на своей странице в Facebook.

Политик отметила, идея конкурса стала логическим продолжением благотворительной акции «Навстречу мечтам», реализацию которой на Одесчине вместе с депутатами местных советов от ОП-ЗЖ Плачкова начала в мае 2021 года.

«Начатый в мае этого года проект «Навстречу мечтам» перерос в новую инициативу нашей команды – ежегодный конкурс для детей и подростков Одессы и Одесской области. И именно сегодня, 1 декабря, он стартует.

Идея в том, чтобы ученики 9-11 классов поразмышляли над тем, какими бы они сделали свою громаду или свой город, если бы такая возможность у них появилась – и написали эссе «Громада (город) моей мечты». А воспитанникам детских садов предлагаем поучаствовать в конкурсе рисунков та тему «Дом моей мечты»», - уточнила народный депутат.

Она подчеркнула, что по завершению конкурса будут определены и награждены победители.

Напомним, в конце мая-начале июня 2021 года по инициативе народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяны Плачковой на Одесчине была проведена благотворительная акция «Назустріч мріям», в рамках которой вместе с депутатами местных советов от ОП-ЗЖ они посетили 31 учебное заведение в Болградском, Измаильском, Белгород-Днестровском и Одесском районах области. Целью акции помимо благотворительной помощи было изучение проблем на объектах социальной сферы для обеспечения дальнейшего их решения.

В ходе реализации акции оппозиционеры Одесчины подключились к решению проблем общеобразовательных школ и дошкольных учебных учреждений области. В частности, благодаря депутатам Одесского областного совета, Килийская ОТГ в Измаильском районе получила финансовую помощь на развитие объектов социальной сферы.