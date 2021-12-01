Татьяна Плачкова: Власть спекулирует на теме войны, а это настоящая угроза для Украины

Жонглирование властью такой страшной темой, как война, является настоящей угрозой Украине. Об этом в эфире программы «Диалог со страной» и телеканале «LIVE» заявила народный депутат от ОПОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Она подчеркнула, что противоречивые заявления украинских чиновников являются главным дестабилизирующим фактором в нашей стране и негативно влияют на ее внутри- и внешнеполитические позиции.

«Зачем власти жонглировать темой войны, то пугая общество нападением на Украину, то делая вид, что ничего не происходит? Ведь чем больше представителей власти мы слышим, тем более противоречивы их заявления. Делается все, чтобы общество просто не понимало, что происходит на самом деле. И эта неопределенность представляет значительную угрозу как для внутри-, так и для внешнеполитических позиций Украины. Именно она становится основным дестабилизирующим фактором», - отметила политик.

Она отметила, что, скорее всего, Украина снова становится разменной монетой в отношениях между ключевыми мировыми геополитическими игроками, причем ее интересы учитываются далеко не в первую очередь.

«Неграмотная внешняя политика и не взвешенность в принятии решений нынешних представителей украинской власти заставляют Украину оставаться один на один с реальными проблемами и делают ее пешкой на международной политической доске. Нам говорят о гибридной войне, но ничего не делают для установления даже гибридного мира и используют военную угрозу для манипуляций общественным спокойствием», - отметила она.

Оппозиционный политик подчеркнула недопустимость таких манипуляций по отношению к гражданам Украины и заявила, что обществу нужна объективная информация о реальном положении дел и понятная политика, направленная на защиту интересов нашего государства.

«Такое отношение власть имущих к народу недопустимо. Нам нужна честная и правдивая информация о реальном положении дел и объединение общих усилий по защите и укреплению Украины», - резюмировала Татьяна Плачкова.