Одессу готовят к встрече грандиозного праздника

В Одессе начались работы по украшению центральной части города новогодней светодиодной иллюминацией. На данный момент специалисты-электромонтёры украшают Приморский бульвар иллюминационными конструкциями, а позже будет обновлена разноцветная иллюминация, которой окутаны деревья Приморского бульвара.

Всего планируется обновить: Duralight – 991 метр иллюминационной ленты и String – 1900 метров.

Также традиционно в декабре в светодиодные новогодние огни «оденутся»: ул. Дерибасовская, Горсад, ул. Пушкинская, Екатерининская и Думская площади.

Кроме того, согласно с сообщением официального сайта города, специалисты КП «Одесгорсвет» в цехах предприятия ремонтируют, обновляют и создают различные новогодние персонажи и украшения.

Все они будут развешаны и установлены в разных районах Одессы до 19 декабря – Дня Святого Николая.