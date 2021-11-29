5 правил, которые обезопасят вас от утечки личных данных в интернете

Интернет открыл много новых возможностей для бизнеса, общения, образования и работы, получения услуг. Но вместе с удобством пользователи получили новые потенциальные опасности. Кража личных данных, средств с банковских карт — распространенное явление сегодня. Поэтому, вопрос защиты от злоумышленников в сети актуален для всех.

Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что большая часть утечек информации связана с легкомысленностью пользователей. Важно знать и соблюдать несколько правил. Следуя советам экспертов, вы сможете надежно защитить свои персональные данные.

1. Пользуйтесь услугами надежных провайдеров

Техническое оснащение поставщика интернета, использование современных протоколов безопасности напрямую влияют на уровень безопасности абонентов. Перед заключением договора узнайте, какое оборудование использует провайдер. Изучите протоколы защиты персональных данных абонентов.

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2. Генерируйте сложные пароли

Согласно данным за 2020 год большинство успешных взломов произошло из-за примитивных паролей (admin, 12345 и тому подобные варианты). Подобрать такие ключи сможет даже ребенок. Поэтому, важно использовать надежные пароли:

20 и больше знаков;

специальные символы и цифры;

буквы верхнего и нижнего регистра.

Не используйте один пароль для всех аккаунтов в соцсетях и сервисах. Регулярно меняйте их. Если не можете запомнить сложные последовательности, лучше записывайте и храните их в надежном месте.

3. Не открывайте ссылки от неизвестных адресатов

Часто на электронную почту приходят письма рекламного характера. Но именно такой способ выбирают злоумышленники для получения цифрового отпечатка вашего устройства. После этого они сможет легко подключиться к компьютеру. Такие атаки получили название «фишинг». Единственный способ избежать подобной опасности — не переходите по ссылке, полученной от неизвестного адресата.

4. Оплачивайте покупки в интернете отдельной картой

Закажите специальную карту для онлайн-шопинга. Не храните на ней все средства — только сумму, которую планируете потратить на покупки в интернете. Хороший вариант — виртуальная карта. Такую услугу предлагают большинство банков.

Дебетовые и кредитные карты привязаны к номеру телефона. Эксперты рекомендуют использовать для получения банковских услуг отдельную SIM-карту и не разглашать ее другим людям. Зарегистрируйте ее у мобильного оператора, предоставив свои паспортные данные. Это обеспечит защиту от дублирования SIM-карты злоумышленниками.

5. Не выкладывайте конфиденциальную информацию в социальных сетях

Квалифицированный хакер может взломать страницу за несколько минут. Ирония в том, что часто в этом нет нужды, ведь многие пользователи социальных сетей делятся персональными данными и выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение. Соблюдайте осторожность всегда. Это позволит избежать потенциальных угроз.