Электромобиль Geely emgrand ev500 2019

Полюбившаяся версия седана в электрическом исполнении. Авто Geely emgrand ev500 2019 обладает отличными ходовыми качествами, приятным дизайном. Электрокар не нуждается в особом уходе, являясь экономичным также и в обслуживании. Паспортный запас хода на одной зарядке составляет 330 км, что является отличным показателям для электрокара данного класса.

В чем особенность электромобиля Geely emgrand ev500 2019

Разгон до 100 км/ч возможен за 9,9 секунды, так что динамические качества также на высшем уровне. Среди прочих особенностей модели также можно назвать:

хорошую техническую оснащенность, в том числе системами помощи водителю;

возможность голосового управления климат-контролем и медиасистемой;

антиблокировочное торможение в случае опасности столкновения.

В данной модели предусмотрен круговой обзор, а также быстрое подключение системы к смартфону. С его помощью можно управлять много функциями, контролировать состояние электронной составляющей.

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При всех преимуществах, стоит отметить что ходовой запас на одной зарядке относительно небольшой, поэтому электрокар больше подходит для пользования в городе. Авто нового поколения поможет сократить расходы на оплату энергоресурсов. Делайте выгодные покупки, и приобретайте абсолютно новые авто по цене б/у из США.

Характеристики

Производитель: Geely

Модель: Emgrand EV500

Комплектация: Basic

Год выпуска: 2019

Состояние: Новый

Тип кузова: Седан

Коробка: Автомат

Объем батареи: 52 kwh

Запас хода: 400 км

Привод: Передний

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Достойным запасом хода на одной зарядке отличается электромобиль Dongfeng-Nissan Shuaike 2020. При этом стоимость авто доступная, учитывая отличные ходовые характеристики. Серия электромобилей разработана на базе субкомпактного кроссовера Renault Kwid. В дополнение к этому нужно учесть богатую базовую комплектацию.

В чем особенности электромобиля Dongfeng-Nissan Shuaike 2020

Среди особенностей авто стоит назвать переднеприводную платформу с передней независимой подвеской, а также полузависимой задней подвеской. Среди прочих особенностей Dongfeng-Nissan Shuaike 2020 также можно назвать:

мотор мощностью 45 л. с.;

паспортный запас хода, который составляет 320 км;

высокой емкости батарею, которая располагается под днищем авто.

Чтобы полностью зарядить батарею от домашней сети, потребуется около 5 часов. Если воспользоваться специальным зарядным устройством, то до объема в 80% аккумулятора можно восстановить всего за 30 минут.

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Особое внимание дизайнеры уделили фарам головного света. Стильно смотрится фальшрадиаторная решетка, за которой скрывается порт для зарядки. Противотуманные фары на светодиодах. Дизайн модели современный, приятный, так что с момента выхода серия стала популярной среди водителей.

Характеристики

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