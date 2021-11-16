Топ-5 закладів Одеси, де готують смачну піцу

Протягом п'яти століть піцайоло – майстри піци – створювали унікальні рецепти. Чим вражали гурманів по всьому світу. Зараз насолодитися шматочком піци може кожен, навіть не виходячи з дому. При цьому зовсім необов'язково доплачувати за кур'єрські послуги. Доставку піци в Одесі можна отримати безкоштовно.

Де можна замовити піцу додому в Одесі

Кур'єрська доставка доступна в більшості піцерій Одеси на різних умовах. Пропонуємо ознайомитися з рейтингом кращих закладів, на думку відвідувачів.

1 — Ресторан Monopizza

Очолює список кращих піцерій ресторан «Монопіца». Тут ви можете спробувати справжню італійську кухню і насолодитися швидким і професійним обслуговуванням.

Головна фішка закладу — максимально автоматизований процес приготування, що дозволяє отримати готову страву вже через 7 хвилин. Ви також можете доповнити своє замовлення закускою, десертом або безалкогольним напоєм. Monopizza забезпечує безкоштовну доставку страв в будь-який район Одеси.

2 — OLIO піца

OLIO — мережа закладів з італійською кухнею. В меню ресторану представлений широкий асортимент піц, закусок, десертів і напоїв. OLIO надає безкоштовну доставку лише для Приморського і Суворівського районів. Замовити піцу в більш віддалені сектори можна через додаток «Бонд Таксі» за доплату. Час доставки залежить від обсягу замовлення і віддаленості району (в середньому — 60-70 хвилин).

3 — Pizza.od

Pizza.od пропонує гостям широкий вибір піц і безкоштовну доставку по всій Одесі. Меню закладу включає також суші, сендвічі та десерти. Графік роботи кур'єрської служби — з 10:00 до 00:00 щодня.

4 — Піцерія Veterano Pizza

Особливість «Ветерано» — можливість самостійно комбінувати дві половинки від різних піц в одну. Заклад

пропонує безкоштовну доставку по місту, однак тільки в Приморському і Малиновському районах. Інші не входять в зону кур'єрської служби. До того ж, в середньому замовлення доводиться чекати більше 60 хвилин, що на півгодини більше лідера цього рейтингу.

5. Pomodoro

Pomodoro — мережа сімейних ресторанів з доставкою страв додому. Тут ви можете спробувати піцу, суші, роли і закуски. Мінімальний чек для безкоштовної доставки — 200-500 грн, в залежності від віддаленості адреси.

Як зробити замовлення

Щоб замовити доставку, виберіть на сторінці меню піцу за вашим смаком і введіть свою адресу. За будь-яких питань ви можете звернутися на гарячу службу за номером телефону внизу сторінки.

Особливості закладу

В меню лідера рейтингу — ресторана «Монопіци» — більше 20 рецептів основної страви. Крім того, ви можете замовити:

салати;

закуски;

безалкогольні напої;

десерти.

Час роботи — з 10:00 до 20:00 щодня. На сайті закладу ви можете легко зорієнтуватися по терміну доставки, в залежності від того, в якій кольоровій сектор потрапляє адреса: зелений — до 30 хвилин; червоний — до години.

Способи оплати

Замовлення можна оплатити:

готівкою або через термінал — кур'єру;

банківською картою Visa і MasterCard — на сайті.

При оформленні зверніть увагу на постійні акції від Monopizza. Запропоновані знижки дозволяють економити до половини від вартості замовлення.