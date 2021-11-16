Топ-5 закладів Одеси, де готують смачну піцу
Протягом п'яти століть піцайоло – майстри піци – створювали унікальні рецепти. Чим вражали гурманів по всьому світу. Зараз насолодитися шматочком піци може кожен, навіть не виходячи з дому. При цьому зовсім необов'язково доплачувати за кур'єрські послуги. Доставку піци в Одесі можна отримати безкоштовно.
Де можна замовити піцу додому в Одесі
Кур'єрська доставка доступна в більшості піцерій Одеси на різних умовах. Пропонуємо ознайомитися з рейтингом кращих закладів, на думку відвідувачів.
1 — Ресторан Monopizza
Очолює список кращих піцерій ресторан «Монопіца». Тут ви можете спробувати справжню італійську кухню і насолодитися швидким і професійним обслуговуванням.
Головна фішка закладу — максимально автоматизований процес приготування, що дозволяє отримати готову страву вже через 7 хвилин. Ви також можете доповнити своє замовлення закускою, десертом або безалкогольним напоєм. Monopizza забезпечує безкоштовну доставку страв в будь-який район Одеси.
2 — OLIO піца
OLIO — мережа закладів з італійською кухнею. В меню ресторану представлений широкий асортимент піц, закусок, десертів і напоїв. OLIO надає безкоштовну доставку лише для Приморського і Суворівського районів. Замовити піцу в більш віддалені сектори можна через додаток «Бонд Таксі» за доплату. Час доставки залежить від обсягу замовлення і віддаленості району (в середньому — 60-70 хвилин).
3 — Pizza.od
Pizza.od пропонує гостям широкий вибір піц і безкоштовну доставку по всій Одесі. Меню закладу включає також суші, сендвічі та десерти. Графік роботи кур'єрської служби — з 10:00 до 00:00 щодня.
4 — Піцерія Veterano Pizza
Особливість «Ветерано» — можливість самостійно комбінувати дві половинки від різних піц в одну. Заклад
пропонує безкоштовну доставку по місту, однак тільки в Приморському і Малиновському районах. Інші не входять в зону кур'єрської служби. До того ж, в середньому замовлення доводиться чекати більше 60 хвилин, що на півгодини більше лідера цього рейтингу.
5. Pomodoro
Pomodoro — мережа сімейних ресторанів з доставкою страв додому. Тут ви можете спробувати піцу, суші, роли і закуски. Мінімальний чек для безкоштовної доставки — 200-500 грн, в залежності від віддаленості адреси.
Як зробити замовлення
Щоб замовити доставку, виберіть на сторінці меню піцу за вашим смаком і введіть свою адресу. За будь-яких питань ви можете звернутися на гарячу службу за номером телефону внизу сторінки.
Особливості закладу
В меню лідера рейтингу — ресторана «Монопіци» — більше 20 рецептів основної страви. Крім того, ви можете замовити:
- салати;
- закуски;
- безалкогольні напої;
- десерти.
Час роботи — з 10:00 до 20:00 щодня. На сайті закладу ви можете легко зорієнтуватися по терміну доставки, в залежності від того, в якій кольоровій сектор потрапляє адреса: зелений — до 30 хвилин; червоний — до години.
Способи оплати
Замовлення можна оплатити:
- готівкою або через термінал — кур'єру;
- банківською картою Visa і MasterCard — на сайті.
При оформленні зверніть увагу на постійні акції від Monopizza. Запропоновані знижки дозволяють економити до половини від вартості замовлення.
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