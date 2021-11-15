Особенности ручных пылесосов

2 октября 2021 года Realme представила новинки для умного дома. Интерес вызывает ручной пылесос TechLife. Товары быстро набирающего популярность китайского бренда высокотехнологичны и при этом отличаются доступными ценами. Беспроводной переносной пылесос работает 40 минут без подзарядки благодаря батарее емкостью 2200 мАч. Собранные загрязнения блокируются фильтром HEPA, который не допускает их обратного выброса в воздух. Несколько видов насадок, снижение уровня шума и два режима работы – привлекательные усовершенствования новой модели, которая соперничает с пылесосами других производителей. Рассмотрим особенности ручных устройств и технологии, которые в них применяются.

Конструкция и преимущества переносных пылесосов

Бытовые беспроводные приборы для уборки приобретают все большую популярность. Они потеснили громоздкие агрегаты из-за удобства использования: приступить к работе можно моментально без раскручивания электрического кабеля. Производители разработали множество модификаций ручных пылесосов, но все они выполнены из одних составных частей:

насадки;

мешок-пылесборник;

фильтр тонкой очистки;

двигатель;

ручка.

Составляющие объединены в одно устройство, которое переносится одной рукой. Такой девайс выбирают благодаря достоинствам:

компактные размеры;

мобильность и возможность проводить уборку в машине или на даче;

занимает мало места при хранении;

легкость уборки в труднодоступных местах, например, на шкафах и карнизах;

низкий уровень шума.

Возможности современных ручных пылесосов

До оборудования таких приборов мощными двигателями и другими приспособлениями они применялись для мини-уборок. Теперь это полноценный агрегат, который справляется с любыми загрязнениями. При этом важно, чтобы вес прибора остался небольшим. Модели премиального уровня мощные и легкие. Всасывающая сила у них достигает 2000 Вт. Для уборки пыли, волос и шерсти животных достаточно, чтобы это показатель бы 450 Вт. В топ-моделях применяются также такие технологии:

Многоступенчатая система фильтрации и отсева мусора: используется для очистки выходящего воздуха. Он не должен содержать мелкодисперсную пыль, которая опасна для человека. В основе очистки воздуха – фильтр НЕРА. Он выполнен из хаотично переплетенных волокон разной толщины. Наличие функции авторежима: датчики определяют тип покрытия и выбирают мощность всасывания. Результаты отображаются на экране прибора. Здесь же высвечивается время до подзарядки. Такими возможностями оснащен один из лучших пылесосов 2021 года: Dyson V11 Absolute Extra.

Технология легкой очистки мешка для мусора. А в некоторых моделях, как в Karcher VC 5, внедрена система, при которой пыль накапливается в контейнерах, не нуждающихся в частом освобождении. Их можно снимать, прочищать, или промывать один раз в несколько месяцев. Вместе с Samsung VS20T7536T5 продается станция для мойки контейнеров. Трансформация пылесоса в разные виды. Miele Triflex HX1 PRO превращается в три модификации: для больших площадей, труднодоступных мест и точечной уборки. У этого прибора также есть два аккумулятора, что увеличивает срок автономной работы. Это нужно для наведения порядка в помещениях большой площади.

Современные модели ручных компактных пылесосов легкие, удобные в управлении и обслуживании. Они обладают интересными возможностями, которые упрощают утомительный процесс уборки. Варианты от известных брендов представлены в интернет-магазине Comfy.ua.