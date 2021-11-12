Доставка пиццы на дом от ресторана ​Монопицца в г. Киев

Сложно понять, как простое итальянское блюдо — лепешка с начинкой — завоевало весь мир. Тем не менее существует множество аутентичных рецептов, причем у каждого любителя пиццы он свой. К сожалению, в домашних условиях сложно сделать блюдо по всем правилам, поэтому многие прибегают к сервису доставки готовой еды. Самая вкусная пицца Киев заказывается в специализированном ресторане Monopizza.

Почему пицца

Немногим известно, что лепешка с начинкой — первое блюдо, которое начали доставлять на дом. Услуга стала популярной, потому что при транспортировке лакомство не теряет вкусовых качеств, прекрасно сохраняет форму и даже остыв, остается аппетитным и тает во рту. Пицца — универсальное блюдо, которое можно есть руками, на бегу. Или посидеть перед телевизором, смакуя каждый кусочек. Если с вечера осталась часть лепешки, с утра она будет еще вкуснее.

Преимущества доставки

Услуга очень популярна, особенно в мегаполисах, где жители постепенно отказываются от домашней готовки. Плюсами заказа готовой еды считаются:

Ассортимент начинок. «Монопицца» предлагает разные виды лепешек, от самых лаконичных до насыщенных оригинальными вкусами. Если захочется, например, морепродуктов, то не получится купить пару креветок или пять мидий. В ресторане можно заказать лепешку с морским коктейлем.

Доставка пиццы выручит в самых экстренных случаях, когда совсем нет сил и времени готовить. Неожиданно набежали гости, забыли обед на работу, усталость валит с ног — заказ вкусной «скорой помощи» поможет справиться с проблемой.

Лепешка от специализированного ресторана гарантированно будет вкусной, приедет быстро, при этом останется теплой.

В «Монопицце» на доставку пиццы распространяются действующие бонусные программы и акции, следовательно, можно неплохо сэкономить. Особенно приятно это делать в день рождения.

Волшебная лепешка настолько универсальна, что легко украсит детский праздник, посиделки болельщиков, романтический ужин.

Правила доставки

Придумать блюдо — полдела, доставить его до потребителя — вот задача. В Monopizza процесс организован так оперативно, что скорость курьеров не перестает удивлять. Специалистов сервисной службы не пугают даже удаленные районы Киева. Среднее время доставки составляет примерно 60 минут. Для большого города это сущие мелочи.

Monopizza предлагает классические варианты пиццы, такие как «Маргарита» с минимальным набором ингредиентов. Также можно полакомиться оригинальным сочетанием прошутто и груши, или насладиться несколькими видами сыров. Мужчины оценят мясной вариант начинки, дамы — более легкий аналог салата «Цезарь». Подросткам, придется по вкусу лепешка с пеперони или салями, маленьким детям — с курицей и грибами.

В любом случае это будет незабываемый гастрономический опыт, потрясающе вкусный, свежий и ароматный.