Покупка квартиры без риэлтора, этапы, сложности, риски

Многим людям вовсе не нужны услуги риэлтора, так как они не хотят доплачивать за них, либо им проще самостоятельно разобраться в недвижимости. Если вы считаете, что прекрасно справитесь с осмотром квартир, оформлением всех нужных документов и ведением переговоров с прежними хозяевами - вы вполне можете отказаться от помощи профессионалов, но учтите, что у такой процедуры есть свои минусы, и в том числе, много рисков.

Мошенники умеют подавать объявления о продаже квартиры так, чтобы даже человек с опытом и грамотностью не мог заподозрить неладное. Их привлекают крупные суммы, и они умеют проводить аферы так, чтобы оставить покупателя и без жилья, и без денег. Законодательство, к сожалению, устроено таким образом, что жертва подобной махинации не могла даже через суд должным образом отстоять свои права и вернуть средства за сделку.

Этапы покупки квартиры самостоятельно: пошаговая инструкция

Допустим, вы решились приобрести жилье без посторонней помощи. Учтите, что процесс покупки квартиры в кредит и без него категорически отличается: мы рассматриваем ситуацию покупки без кредита, поэтому пакет бумаг вам понадобится вовсе небольшой.

Этапы покупки квартиры без риэлтора:

подготовка документов: оригиналы паспортов и свидетельства о рождении всех будущих жильцов, для тех у кого старый образец паспорта понадобится предъявить фото в 25 и 45 лет. Также нужны оригиналы всех идентификационных кодов, оригиналы свидетельств о разводе, браке, смерти одного из семейной пары, если вы в браке и ваша вторая половинка не может присутствовать при оформлении сделки - нужно письменное согласие данной стороны, заверенное нотариусом;

оформление техпаспорта на квартиру: нужны будут паспорт и идентификационный код налогоплательщика, акт приема-передачи квартиры, инвестиционный договор - он заключается с застройщиком при покупке квартиры, либо покупке имущественных прав, или же паевого участия в стройке. Техпаспорт делается платно, стоимость его зависит от площади жилья;

регистрация права собственности: понадобится паспорт и идентификационный код, справка о выплате пая, инвестиционный договор и все прилагающиеся к нему соглашения, свидетельство о браке (вместе с кодами и паспортами семейной пары), документы от застройщика, подтверждающие ввод его объекта в эксплуатирование и присвоение ему почтового адреса, техпаспорт, акт приема-передачи помещения.

Как вы могли понять, для покупки квартиры понадобится просто оформить нужные документы в несколько этапов. Платить за него практически не придется. После этого, документы проверяются соответствующими органами, там же на вас зарегистрируют право собственности, и вы получите выписку из жилищного реестра, которая подтверждает ваше владение купленной квартирой.

Риски для покупателя без риелтора

Существует два вида покупки квартиры: на первичном рынке и на вторичном. У каждого есть свои угрозы.

К примеру, первичный рынок:

дом не смогут ввести в эксплуатацию из-за нарушений законодательства. В Украине часто возводят дома без лицензии на застройку, некоторые из них не имеют даже разрешения на неё, или не соответствуют целевому назначению земли. По завершению стройки, местная власть может обратить внимание на эти нюансы и запретить эксплуатировать такое здание. Поэтому всегда сверяйте информацию о застройщике и читайте отзывы о нём;

если вы вкладываете деньги в долгострой, в один момент срок его сдачи в эксплуатацию может резко измениться и отложить ее начало на неопределенное (обычно, очень долгое) время. Либо стройка может и вовсе остановиться;

нескольким покупателям могут "подсунуть" одно и то же жилье, в итоге, несколько человек сразу платит за одну и ту же квартиру;

На осмотре ранее оплаченной квартиры оказывается, что она ненадлежащего качества.

На вторичном рынке можно столкнуться со следующими рисками, связаны они, в основном, с документами:

покупка квартиры, где прописаны несовершеннолетние или временно выписанные граждане. Придется привлекать суд, чтобы выписать их лично;

покупка жилья по фиктивному договору, мошенники предоставляют доверенность на квартиру, которой владеют клинически зависимые либо пожилые люди, дети-сироты, но предварительно оформляют её на себя и незаконно продают её;

заключение договора с предоплатой без заверения нотариуса;

задолженность у квартиры по коммунальным услугам. Закон обычно защищает сторону владельца, но придется всё равно разбираться в суде, чтобы оформить ее на свое имя;

несогласованная с другими претендующими на квартиру людьми продажа. Можно узнать, есть ли еще желающие приобрести то же самое жилье, но если сделку предлагают мошенники - точную информацию вам вряд ли выведать. Лучше провести дополнительную проверку, даже если в прошлом это жилище было получено в наследство или являлось семейным имуществом.

Принцип работы агентств недвижимости

Их предназначение в том, чтобы выступить посредником между покупателем и продавцом недвижимости: они помогают оформить договоры и доверенности, сверяют всю информацию, интересуются вашими запросами к будущему жилью и показывают вам квартиры, подходящие под описание. В агентстве недвижимости могут даже проанализировать заинтересовавшее вас объявление и в случае чего, предупредить вас о возможном мошенничестве, тем самым защитив вас от финансовых махинаторов.

В услуги агентств недвижимости входят:

экспертная оценка недвижимости;

реклама продаваемого объекта;

помощь с выбором страховой компании и вида страховки квартиры;

аренда жилых и коммерческих помещений;

консультация по вопросам касательно прав и покупки;

помощь в получении ипотеки.

Риэлторы обладают всеми необходимыми знаниями законодательства о недвижимости, профессионально разбираются в сегменте торговли и владеют хорошими коммуникативными навыками, чтобы обе стороны могли найти общий язык. Именно поэтому их услуги имеют соответствующую стоимость.

Рекомендации для покупателя

Если вы всё-таки решились купить жилье не обращаясь в агентства недвижимости, лучше раскошелиться хотя бы на опытного юриста, который сверит для вас документацию недвижимости. Всегда читайте отзывы о застройщике, если вкладываете в его жилье, также ищите квартиры только на проверенных сайтах. Любые недоразумения в ходе сделки нужно анализировать и сверять с озвученным в законодательстве процессом.