Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович закупил 20 тонн кислорода для одесской больницы, пока власть бездействует. Об этом на своей странице в Фейсбук написала политический обозреватель Елена Маркосян.

“Меня поражает тот факт, что катастрофическую ситуацию с кислородом в медучреждениях решает не правительство, а оппозиционный депутат! На прошлой неделе во всех СМИ писали, что из Одесской областной больницы пришлось срочно эвакуировать пациентов с Ковидом, потому что банально закончился кислород. На грани подобной критической ситуации находятся десятки больниц по всей стране!” ‒ пишет Маркосян.

Также Елена Маркосян отметила неэффективность работы правительства в борьбе с пандемией, и в частности, в решении проблемы с поставками кислорода в больницы.

“И что сделало правительство в этой ситуации? Да ничего конкретного! Именно правительство допустило, что 2 ключевых предприятия производящих кислород медицинского назначения, встали на плановый (!) ремонт, в самый разгар новой волны пандемии. У Минздрава была информация об этом за целый месяц до остановки предприятий, но они ничего с этим не сделали. Сейчас всего 1% больниц в Украине имеют свои кислородные генераторы. Все остальные требуют еженедельного завоза жидкого или газообразного кислорода. В итоге больницы вынуждены экономить кислород для пациентов и использовать концентраторы ‒ которые для больных ковидом довольно опасны”, ‒ утверждает эксперт.

Политический обозреватель отметила, что народный депутат Вадим Рабинович своим поступком показал, что проблему можно решать, а не только обсуждать как делает правительство.

“И что делает власть? А она обсуждает проблему. А вот Вадим Рабинович не обсуждает. Он делает. И не как сопредседатель ОПЗЖ, а как человек. Он передал в Одесскую городскую инфекционную больницу 20 тонн кислорода за собственный счёт. Как бы вы не относились к оппозиции или власти ‒ факты на лицо. Одни что-то делают, а другие только языками чешут. Я очень надеюсь, что другие депутаты и бизнесмены, возьмут пример с Рабиновича и помогут в решении проблем с кислородом, раз наше правительство расписывается в своей беспомощности”, ‒ резюмировала Елена Маркосян.