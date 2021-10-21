В Одессе объявили первый уровень опасности

В четверг, 21 октября, в Одессе и области наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности – желтый. Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на Укргидрометцентр.

В течение дня в регионе ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Уже сейчас в Одессе на Французском бульваре, 11б дерево упало на припаркованные автомобили.







Фото: телеграм-канал "Курс Одесса"

Отметим, что 21 октября в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный – 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 15-17°С.

В области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный – 15-20 метров в секунду.