Какой должна быть идеальная вытяжка для кухни: эксперты сказали свое слово

Кухонная вытяжка – обязательный атрибут современной кухни. Она избавляет помещение от лишних запахов и позволяет сохранить мебель в опрятном состоянии. Правда, выбор устройства, которое бы подошло именно вам, осложняется значительным ассортиментом и впечатляющим разбросом цен на модели.

Какие опции и фишки считаются обязательными для комфортного использования кухонной вытяжки в 2021 году, мы выяснили у инженеров шведского бренда-производителя бытовой техники Electrolux.

Главный тренд – бесшумная работа

Современная вытяжка на кухню должна работать настолько тихо, чтобы разговоры людей или звук телевизора были комфортны для восприятия.

Именно такие модели пользуются наибольшим спросом, они практически не слышны даже во время активной работы за счет мощных двигателей, которые издают минимальный шум. Оптимальным уровнем на сегодняшний день считается диапазон 40-70 дБ.

Такие моторы подразумевают и значительную экономию электроэнергии: благодаря минимальному потреблению электроэнергии их можно использовать круглосуточно.

Помимо работы двигателя уровень шума варьируется в зависимости от количества изгибов на пути воздуха и выбранного режима. Чем усиленнее всасывание, тем громче работает вытяжка.

Эффективность за счет передовых технологий

Чтобы встроенная вытяжка полностью реализовала свой потенциал, позаботьтесь о грамотном монтаже, не прячьте ее за фасадом мебели. Актуальные модели приятно удивят важными и полезными опциями, среди которых:

режим рециркуляции обеспечит максимальную свежесть воздуха за счет эффективной очистки;

наличие подсветки . Дополнительный источник света особенно полезен в рабочей зоне кухни;

технология Silence Tech . Разработка минимизирует шум на мощнейших режимах;

опция Breeze призвана полностью избавить от неприятных запахов уже по окончании готовки.

Если вы пользуетесь электрической варочной панелью, объедините оба устройства: вытяжка будет автоматически включаться вместе с конфорками.

Дизайн, который подчеркнет ваш стиль

Помимо технических характеристик важна и эстетическая составляющая. В зависимости от площади помещения и расположения мебели определите подходящий форм-фактор вытяжки:

встроенные модификации оптимальны для стильных дизайнерских кухонь, при желании их легко скрыть в интерьере;

островные модели чаще выбирают для студий, они сохраняют ощущение свободного пространства и легкости интерьера;

телескопические вариации - простые конструкции, которые легко и быстро подготовить к работе в любой момент;

купольные решения лучше устанавливать в больших кухнях, где достаточно места для такой мощной и габаритной конфигурации.

Простая и понятная панель управления сделает настройку кухонной вытяжки легкой даже для людей, далеких от технологий.