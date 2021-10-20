Быстрый кредит онлайн без отказов и поручителей: где искать, как выбрать и как получить

Онлайн кредитование — самый быстрый и простой способ получить займ на карту, не выходя из дома. Представители сервиса сравнения финансовых услуг MyCredy рассказали о преимуществах и недостатках онлайн кредитов.

Как работает онлайн кредитование

Для получения займа в сети нужен только смартфон или компьютер, паспорт, ИНН и банковская карта для зачисления средств. Оформление заявки происходит на сайте или в приложении кредитной организации, обработка заявок проводится автоматически и занимает до 30 минут, после чего клиент может получить необходимую сумму на свою карту. Условия договора клиенту предоставляются в электронном варианте, а рассчитать финальную сумму выплаты можно на специальном калькуляторе, введя сумму и срок займа.

Плюсы и минусы интернет кредитов

К преимуществам онлайн кредитования относят:

Скорость. Весь процесс от выбора компании и до зачисления суммы на карту занимает до часа времени.

Удобство. Оформить онлайн кредит можно из любого места, в любой день недели и в любое время суток.

Выгодность. Многие компании предлагают кредит без процентов для новых клиентов. Все самые выгодные предложения от проверенных компаний собраны на сайте сервиса MyCredy.

Безотказность. Кредиты онлайн выдают всем, в том числе гражданам с плохой кредитной историей, при условии, что данные держателя карты совпадают с данными предоставленного паспорта.

Онлайн кредитование — отличный выбор для тех, кому срочно понадобились деньги за неделю-две до зарплаты. Если брать их на короткие сроки и вовремя выплачивать, то такое кредитование может быть не только удобным, но и выгодным.

Несмотря на все преимущества, у кредитования онлайн есть и минусы:

Большие процентные ставки и штрафы за невыплату в срок. Важно внимательно читать условия договоров и устанавливать сроки, в которые точно получится полностью погасить задолженность.

Ограничения по срокам и суммам. Большинство кредитных компаний ограничивают срок кредитования 30-60 днями, да и очень большую сумму в них получить не выйдет даже у постоянного клиента.