Особенности стандартов связи 3G, 4G, 5G

После премьеры, состоявшейся в прошлом году, в 2021 возобновились слухи о новой модели Samsung Galaxy S21 FE. База данных Google Play Console уже содержит информацию об этом смартфоне, поэтому указанным техническим характеристикам можно доверять. Новинка получит чип Snapdragon 888, 6 ГБ оперативной памяти, операционную систему Android 11, аккумулятор на 4370 мА·ч. Этот смартфон с 5G ожидают в сентябре, так что еще остается время, сравнить Айфон и смартфон Samsung, чтобы понять особенности различных стандартов связи.





Краткая история развития технологий

Сотовая связь прошла через такие этапы развития:

1G ― в 1979 году позволил стать мобильными;

2G ― с 1991 года люди получили возможность отправлять сообщения и пользоваться роумингом, 2,5G и 2,75G улучшили процесс (GPRS, EDGE);

3G ― в 1998 году началось развитие мобильного интернета, продолжавшееся с введением 3,5G;

4G ― с 2008 года позволил передачу голосовых данных, ускорил загрузку, 4G LTE в 2009 году сделал ее еще быстрее;

5G ― с 2020 года предоставляет расширенные возможности беспроводных технологий.

Стандарты развиваются стремительными темпами, хотя немногие понимают, чем они отличаются. G обозначает поколение связи, а при более детальном рассмотрении становятся яснее отличия.

Особенности технологии 3G

Этот стандарт позволил пользоваться интернетом в любой точке земного шара независимо от времени. Благодаря ему появился высокоскоростной доступ. Передача данных проходит на частоте 2 ГГц при средней скорости 5 Мбит/с, при этом максимально она может достигать 14,7 Мбит/с. Сюда также входит технология радиосвязи, создающая канал передачи информации.

Сеть 3G сводит до минимума возможность обрыва, что обеспечивает бесперебойность ее работы. Это достигается благодаря тому, что, удаляясь от одной станции, клиент перехватывает сигнал другой.

Эта сеть обеспечила пользователей видеозвонками, передачей MMS. Также появились 3G-модемы, которые сделали возможным подключение ноутбуков и компьютеров.

Особенности стандарта 4G

Такая технология позволяет передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с высокомобильным и 1 ГБ/с низкомобильным абонентам. Это превышает показатели стационарных модемов. Она отличается от предыдущей протоколами пакетной передачи информации. Благодаря такому стандарту смартфоны с 4G дали возможность играть, загружать тяжелые сайты, работать в них.

Технология охватывает большие площади и передает данные беспрерывно. Достаточно одной станции на десятки или сотни километров, чтобы даже жители маленьких городов и сел смогли пользоваться высокоскоростным интернетом. Введение LTE еще больше увеличило пропускную способность.

Характеристика сети 5G

Главным отличием стандарта нового поколения стала обновленная инфраструктура. При этом используются обычные вышки мобильной связи, которые устанавливают на расстоянии несколько десятков километров друг от друга преимущественно на открытом пространстве. Их дополняют миниатюрными, размещенными на крышах домов. К особенностям стандарта относят:

в 100 раз большую скорость обработки и в 10 раз ― передачи данных благодаря технологии массивного мультиввода-мультивывода;

моментальное соединение;

повышенную скорость реакции при одновременной обработке увеличенного количества запросов;

стабильное функционирование благодаря технологии формирования лучей.

Пока что сеть проходит испытание. Но уже можно купить смартфон, который предоставляет высокоскоростной доступ в интернет, на сайте Comfy.ua.