Плачкова требует увеличить госфинансирование на централизованное водоснабжение сел

В Госбюджете-2022 необходимо увеличить финансирование на централизованное водоснабжение сельских населенных пунктов, в частности в Одесской области. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

В частности она подчеркнула, что в Украине централизованным водоснабжением обеспечены только 30% жителей сел. Без единого метра водопровода остаются немало населенных пунктов Одесской области. Почти не обеспечена подземными водами питьевого качества Бессарабия. При этом в проекте госбюджета, который Премьер-министр назвал «бюджетом модернизации Украины», на программу "Первоочередное обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением" предлагается предусмотреть только 45 млн грн.

«Это ничтожно для решения проблемы общенационального масштаба, которая актуальна не только для Одесской области, но и для всей Украины», - отметила политик.

В подтверждение своих слов она привела цитату из Концепции Общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы, одобренной действующим Правительством в апреле этого года: «Качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения не соответствует установленным нормативам во многих населенных пунктах областей».

Татьяна Плачкова подчеркнула, что действие Общенациональной целевой программы "Питьевая вода Украины" закончилось в 2020 году, проблема остается нерешенной, а новая программа существует только в проекте.

«Но в Госбюджете-2022 на программу "Первоочередное обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением "нам предлагают предусмотреть только 45 миллионов. При этом Правительство находит почти 2 миллиарда на финансирование «Общественной телерадиокомпании». Вот это «бюджет модернизации Украины»!», - отметила она.

Нардеп подчеркнула, что готовит предложения к проекту государственного бюджета на 2022 год об увеличении финансирования на централизованное водоснабжение сельских территорий Украины.

«Понятно, что финансирование на централизованное водоснабжение сельских территорий Украины в госбюджете на следующий год надо увеличивать. Я уже готовлю соответствующие предложения и надеюсь, что они будут поддержаны Бюджетным комитетом и учтены Кабмином. Давайте делать Госбюджет бюджетом реальной модернизации, а не пустых лозунгов», - резюмировала Татьяна Плачкова.