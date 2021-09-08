Плачкова: Я не побачила підготовки влади до нової хвилі коронавірусу та локдауну
Українська влада не розробила механізму для того, щоб бізнес міг працювати під час наступного локдауну. Таку думку висловила народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Тетяна Плачкова в ефірі телеканалу Live.
“Насправді за літо ні парламент, ні влада не знайшли того механізму праці при якому бізнес міг би функціонувати при жорстких обмеженнях. І тоді, коли була перша, друга хвиля не було чітких обмежень навіть щодо державної власності, яка здається в оренду, незважаючи на те, що ми прийняли цей закон і він давав змогу надати обов'язкову знижку для бізнесу. Однак цього фактично не відбувалося, як і знижок для оренди бізнесу з боку місцевої влади. І на жаль, таких механізмів влада так і не напрацювала. Принаймні, як їх не бачу. Якщо ми кажемо, що одним із застержень є 80% вакционованих, то давайте відверто - такого не буде в багатьох компаніях, можливо будуть хіба що одиничні випадки. Якщо ми говоримо про малий та середній бізнес, де працює 1, 2, 5 людей - такого не буде точно. Зараз складно вмовити людей вакцинуватися. Більш того, не завжди та не всюди є можливість це зробити відверто кажучи. Але в той же час багато, хто навчився працювати під час карантину минулого разу. Просто тому, що іншого виходу не було”, - запевнила парламентар.
Плачкова не вірить у ті цифри щодо кількості апаратів ШВЛ в українських лікарнях, про які говорить у МОЗ.
“Адже я прекрасно пам’ятаю, коли в Одесі завершувався локдаун та в останні дні намагалися підвезти кисень. Щодо цього було дуже багато скандалів. Я можу сказати точно за Одеську область, де регулярно буваю, що на жаль навіть у великих містах не вистачало ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус. Ще гірша ситуація у населених пунктах. І тоді лікарі дуже часто казали, що людей обманують. Тому можу з точністю сказати, що за літо я не побачила від влади центральної та місцевої, що всі готувалися ретельно до нової хвилі. Адже ми мали перепрофільовувати лікарні під COVID-пацієнтів. Тому теперь будемо мати аналогічно складну ситуацію, яка і була при першій-другій хвилях”, - резюмувала нардеп від ОПЗЖ.