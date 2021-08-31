Коронавирус в Одессе: продолжают болеть 1212 жителей города

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 56 одесситов.

В целом с начала эпидемии на 31 августа 2021 года в Одессе зарегистрированы 67 526 случаев COVID-19.

По данным на 31 августа, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 88 пациентов с COVID-19, из них 29 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 59 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 42 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №5 — один ребенок.

На 31 августа в двух опорных больницах Одессы свободны 299 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, две девочки находятся на амбулаторном лечении.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 23 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 663 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1212 одесситов.