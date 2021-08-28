Рыбные консервы – вкусное и полезное дополнение рациона

Рыбные консервы – продукт, который можно употреблять самостоятельно или готовить из него бутерброды, закуски, салаты, первые блюда. Благодаря компактности такую продукцию удобно брать с собой в поход, поездку, на природу. Она надолго обеспечит чувство сытости.

Рыбные консервы: особенности приготовления, виды

В процессе производства рыба проходит предварительную подготовку. Дальше продукт герметически упаковывают и стерилизуют. Такой способ приготовления обеспечивает длительный срок хранения продукции даже без холодильника (до 2 лет по ГОСТу). В качестве сырья используют разные виды рыбы: скумбрия, килька, сардина, тунец, лосось и др. Делают консервы также из печени трески. Иногда в них добавляют овощи.

В Одессе рыбные консервы пользуются особой популярностью. Приобрести в магазинах города можно разные виды продукции:

Натуральная (в собственном соку). Консервы считаются самыми полезными. В процессе производства сырье не проходит дополнительную тепловую обработку. В него не добавляется масло. В томатном соусе. Термически обработанное сырье заливают заливкой. В масле. Рыбу изначально подвергают тепловой обработке, подсушивают, потом бланшируют, коптят или обжаривают. Заливают продукт растительным маслом (подсолнечное, оливковое).

Отдельно стоит выделить такие разновидность продукции, как шпроты. Изготавливаются они из кильки, мелкой сельди, салаки. Рыбу сначала коптят, потом удаляют хвосты и головы, укладывают слоями и заливают маслом.

В качественной и полезной продукции содержатся только морепродукты, соль и пряности.

Консервы из рыбы: в чем польза

Рыбные консервы не менее полезны, чем свежая рыба. Продукция даже после обработки содержит то же количество белка и полезных веществ, имеет прежнюю пищевую ценность. В процессе приготовления разрушается только часть витаминов. Преимущества продукции:

большое количество в составе микро- и макроэлементов;

содержание полезных Омега-3 жирных кислот;

легкое усвоение;

удобное хранение.

Консервы из рыбы – это источник биодоступного кальция и фосфора. Они содержатся в костях, которые при других способах приготовления попадают в отходы.

Как купить качественные рыбные консервы с доставкой на дом

Часто они упаковываются в металлическую тару. Визуально оценить качество нет возможности. Поэтому отдавать предпочтение стоит проверенным торговым маркам, а также надежному магазину. Торговая сеть «АТБ-Маркет» сотрудничает с известными производителями и отвечает за свежесть товаров. Потребитель защищен от покупки некачественных консервов.

Компания также предлагает услугу доставки продуктов на дом. Пока вы на работе или занимаетесь другими делами, сотрудники магазина соберут ваш заказ. Уже через 1–2 часа он будет у вас.