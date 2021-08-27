Как выбрать увлажнитель воздуха?

Во время отопительного сезона многие люди сталкиваются с такой проблемой, как слишком сухой воздух в помещении. Кто-то старается чаще открывать окно, чтобы проветрить помещение, другие – ставят стакан с водой недалеко от батареи. Эти варианты нельзя считать эффективными, поскольку воздух все равно в комнате остается достаточно сухим, из-за этого страдает кожа лица, рук, губы, становится тяжело дышать.

В связи с этой проблемой активно распространились увлажнители воздуха в Украине. Это специальное устройство, которое специалисты относят к категории бытовой техники.

Популярные виды увлажнителей

Сейчас производители выпускают увлажнители воздуха, которые относятся к трем категориям. Можно приобрести традиционное, паровое или ультразвуковое оборудование. Все зависит от того, какой именно результат хотел бы получить потенциальный покупатель.

Под традиционными моделями понимают увлажнитель, который продувает воздух через фильтр или специальную кассету. Стоит отметить, что изначально это изделие должно быть обильно смочено в воде. Только так техника начнет работать. Традиционные увлажнители потребляют минимальное количество электрической энергии и умеренно очищают воздушное пространство от пыли.

Ультразвуковые модели создают холодный пар, который у многих ассоциируется с туманом. Он состоит из мелких частиц воды. Добиться этого эффекта удается при помощи использования специальной мембраны, которая колеблется на частотах высокого уровня. Ультразвук человеку практически не слышен, поэтому он не доставляет дискомфорта.

Можно рассмотреть один из популярных вариантов https://eldorado.ua/humidifiers/c1039069/12746=25059/ купить ультразвуковой увлажнитель воздуха, чтобы оборудовать помещение.

Паровые модели увлажняют пространство при помощи распыления горячего пара. Для этого нужно направить воду в специальную емкость, включить аппарат, активировать нагрев и дать частичкам свободно испаряться. Важно отметить, что так комната будет увлажняться дистиллированной водой.

Как выбрать увлажнитель?

Несмотря на то, что увлажнитель воздуха может отличаться от похожей модели своим принципом работы, есть несколько общих характеристик, заложенных в каждый аппарат. О них лучше узнать заранее. Это поможет быстрее выбрать технику.

Рекомендуется смотреть на:

размер емкости резервуара;

скорость испарения;

объем помещения;

уровень шума.

В идеале техника также должна быть оборудована гиростатом и гигрометром. Эти дополнения помогут настроить необходимый показатель интенсивности увлажнения.

Заключение

Наличие увлажнителя в отопительный сезон – это спасение. Оборудование улучшит качество сна, позволит дышать полной грудью и избавит от сухости кожи. Главное – правильно подобрать технику. Для этого стоит всегда подробно рассматривать технические характеристики модели. Их можно устанавливать как в жилом, так и в рабочем помещении. Сейчас на рынке продаются удобные переносные компактные модели, которые точно понравятся каждому.