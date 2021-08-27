Как избавиться от пятен на ковре

Практически в каждой квартире есть ковёр, но даже при регулярных уборках нет гарантии, что он идеально чистый. Не только на поверхности собирается мусор, но некоторые пятна въедаются в материал настолько сильно, что удалить их самостоятельно очень сложно. Поэтому сегодня одной из самых популярных бытовых услуг является чистка ковра, заказать которую можно здесьhttps://gryazee.net/himchistka-kovrov/. Сама процедура может проводиться даже на дому.

Клининговая компания «Ника Тайм» представляет достаточно широкий спектр услуг. Но самой популярной является профессиональная чистка коврового покрытия. Заказать услугу можно как на нашем сайте, так и лично посетив офис, который расположен по адресу: г. Одесса, ул. Комарова, 12.

Как удалить пятна с ковра нашатырным спиртом?

Это средство поможет не только быстро удалить загрязнения, но и неприятный запах. После проведенной процедуры ковровое покрытие становится практически идеально чистым.

Понадобится взять:

нашатырный спирт;

воду;

мягкую щетку;

сухую салфетку или тряпку.

В каждой домашней аптечке всегда есть баночка с нашатырным спиртом. Чтобы получить чистящий раствор, берется 2 ч. л. данного средства и добавляется 1 л чистой воды. Все компоненты тщательно перемешиваются. В полученном растворе смачивается мягкая щетка и легкими движениями состав втирается непосредственно в само пятно.

Обработка может проводиться точечно – средство наносится только на места загрязнения. При необходимости, возможна и обработка всей поверхности покрытия, чтобы вернуть ему свежесть и чистоту. В конце процедуры ковер нужно вытереть сухой тряпкой.

Чистка ковра уксусом

Данное средство может использоваться как для восстановления цвета, так и удаления застарелых и въевшихся пятен. В последнем случае берется уксус 9% и разводится чистой водой в пропорции 1:4. Полученный раствор наносится непосредственно на загрязнение и оставляется на 3-4 минуты. По истечении указанного времени пятно нужно потереть бумажной салфеткой, затем присыпать пищевой содой. Примерно через 13 минут ковер необходимо пропылесосить, чтобы удалить остатки чистящего средства.

После данной процедуры убираются не только застарелые пятна, но и неприятный запах. Такое средство рекомендуется использовать, если есть домашние животные.

Как удалить с ковра пятна от кофе?

В этом случае поможет чистка с использованием мыльно-уксусного раствора. Готовится средство очень просто и быстро. В воде (500 мл) растворяется столовой уксус (около 15 капель) и моющее средство (15 капель). Прекрасно подойдет любое жидкое мыло.

Для обработки понадобится взять распылитель, используя который намного легче распределять чистящий раствор на месте загрязнения. Состав наносится на кофейное пятно и оставляется на 15-20 минут. По истечении указанного времени при помощи бумажной салфетки или чистой тряпки нужно промокнуть ковер. Направление движения – от края пятна к центру, чтобы грязь не растекалась на чистые участки.

Как убрать следы от фруктов и шоколада?

Удалить такие пятна достаточно сложно, но возможно. Для приготовления чистящего средства нужно взять стиральный порошок (1 ч. л.) и растворить в воде (1 ст.). Смесь наносится на место загрязнения и втирается мягкой зубной щеткой. Направления движения должны быть от края к центру пятна.

После удаления загрязнения, ковер промывается чистой водой, избытки жидкости убираются бумажной салфеткой. Как только поверхность просохнет, можно пропылесосить покрытие, чтобы поднять ворс.

Если не получается самостоятельно убрать с ковра пятна, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Клининговая компания «Ника Тайм» предлагает самые популярные бытовые услуги. Наиболее востребованной является именно чистка коврового покрытия.

Наши специалисты используют самые качественные и эффективные средства. В результате не только убираются некрасивые пятна и запах с коврового покрытия, но и восстанавливается его привлекательный внешний вид. При этом сама процедура чистки не занимает много времени.