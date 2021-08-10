Моторезина Michelin

Michelin — один из самых известных производителей автомобильных шин и моторезины. Покрышки данного бренда сочетают в себе высокое качество, безопасность, комфорт и управляемость. Интернет-магазин резины Tireshop предоставляет шины Michelin на мотоцикл любой модели.

В ассортименте доступны летние мотошины для всех видов дорожного покрытия. Несмотря на то, что склад компании находится в Киеве, заказать мотопокрышки можно через интернет-магазин шин с доставкой в любой регион Украины.

В чем же преимущество резины Michelin

Мотоциклетные покрышки французского бренда производятся на высокотехнологичном оборудовании. Компания постоянно совершенствуется и внедряет инновационные технологии в производственный процесс. Благодаря этому получается достичь максимального соответствия техническим требованиям любого вида мотоциклов и согласно условий, в которых он будет эксплуатироваться.

Главными преимуществами моторезины Michelin являются:

повышенная стойкость. Покрышки стойкие к истиранию и неравномерному износу. Благодаря этому они получают меньшие повреждения при перегрузках и экстремальных условиях вождения;

быстрый разогрев. Благодаря тому, что покрышки при движении скорее прогреваются, это обеспечивает качественное сцепление с покрытием и улучшает управляемость байка;

лучшие тормозные характеристики. По сравнению с многими другими брендами, мотошины Michelin имеют меньший тормозной путь на любых типах дорожного покрытия;

все типы покрышек Michelin как спортивные варианты, так и рассчитанные для городских дорог повышают устойчивость мотоцикла на высоких скоростях;

благодаря особым протекторам моторезина устойчива к аквапланированию;

широкий ассортимент моделей позволит подобрать оптимальные покрышки для любого стиля вождения и типа покрытия.

Michelin Pilot Road 5

Pilot Road 5 — это модель из спортивно-туристической линейки покрышек Michelin. На сегодняшний день данная резина обладает передовыми качествами среди аналогов своего класса.

Эти покрышки считаются улучшенным вариантом шин предыдущего поколения, которые тоже зарекомендовали себя с хорошей стороны. Поэтому все положительные качества были сохранены в новом продукте компании Michelin.

Данная мотоциклетная резина заинтересует настоящих ценителей езды на байках. Она обеспечивает качественное сцепление с дорогой, а также рассчитана на продолжительный срок службы.

Преимущества

Одним из главных достоинств покрышек Michelin Pilot Road 5 является повышенная стойкость к аквапланированию. Данные покрышки демонстрируют качественное сцепление с асфальтом даже во время дождя.

Секрет кроется в материалах, которые были применены при производстве резины. В составе используется специальный пигмент на основе диоксида кремния.

Преимуществом Michelin Pilot Road 5 является высокая прочность резины. Даже наполовину изношенная покрышка сохраняет хорошие характеристики и лишь немного уступает своим изначальным параметрам.

Michelin Pilot Road 5 GT

Дополнительная модель с приставкой GT разработана для любителей путешествий на дальние расстояния. Помимо всех достоинств основной модели, она обладает высокой курсовой устойчивостью.

Любители путешествовать, применяющие данный тип покрышек, в первую очередь отмечают высокую управляемость и безопасность на дороге даже в мокрую погоду. Мотошины Michelin Pilot Road 5 GT (как и основная модель) устойчивы к износу и обеспечивают уверенное торможение при любой скорости.