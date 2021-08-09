Пять лучших частных домов для престарелых в Одессе и Одесской области

Все больше и больше наших с Вами сограждан доверяют своих родственников, достигших почтенных лет, специалистам, которые представляют какое-либо приватное учреждение для пенсионеров, отягощенных возрастными недугами и расстройствами. Этические представления и нормы постепенно трансформируются в наиболее объективный формат, поэтому современные потомки уже не считают зазорной передачу отца или матери, бабушки или дедушки, брата или сестры, дяди или тети в гериатрический пансионат под скрупулезную и ответственную опеку опытных геронтологов. Темп жизни современного человека и требования к ежедневному присутствию в актуальной среде настолько выросли, что естественные проявления сыновнего и дочернего долга отнимают непозволительно много времени, которое невозможно восполнить никакими усилиями — необходимо обратиться к помощи профессиональной патронажной службы. Однако, когда положительное решение наконец вынесено и возражений ни у кого нет, остается единственный, но подчас трудноразрешимый вопрос — какому именно учреждению отдать предпочтение? Предоставляем Вашему вниманию некое ревю патронажных заведений, в котором по актуальной шкале приоритетности мы репрезентируем пять лучших домов для престарелых в Одессе и Одесской области. Естественно, многие моменты в их благотворной деятельности остаются общими для всех пяти, но все-таки некоторые индивидуальные особенности присутствуют у каждого.

В данном обзоре мы опишем, какие характеристики наиболее присущи каждому из этих предприятий, снискавших положительное реноме среди благодарных родственников, оставшихся полностью довольными своим непростым выбором — ведь то место, в котором расположатся родные им люди с особыми потребностями, оказывает существенное влияния на их текущее самочувствие и дальнейшую судьбу.

Приватный санаторий для украинских пенсионеров «Вилла Добра» — № 1

Итак, под номером первым заслуженно выступает флагман региональной геронтологии приватный дом престарелых «Вилла Добра». Во всем регионе (Одесская область и город Одесса) учреждение получило заслуженную известность вполне обоснованно. Локация — улица Дача Ковалевского — находится вблизи побережья Черного моря, что является круглосуточной гарантией морского бриза, чрезвычайно улучшающего самочувствие любого ослабленного организма, тем более, если мы говорим о тех, кто достиг преклонного возраста и переживает один возрастной кризис за другим.

Более чем пятилетняя история «Виллы Добра» сопровождается многим числом успешных кейсов в плане реализации оздоровительных и поддерживающих процессов. Какие виды восстановительных комплексов доступны в санатории для украинских пенсионеров? Вот реестр наиболее востребованных программ:

реабилитация после инсульта;

после инфаркта;

после ЧМТ (черепно-мозговая травма);

после оперативного лечения;

в связи с умственными, эмоциональными и когнитивными расстройствами (деменция, депрессия, склероз, фрустрация, апатия, депривация);

после перелома шейки бедра, верхних/нижних конечностей, травмы позвоночника;

после эндопротезирования;

после перенесенной коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) и пневмонии.

Отдельно подчеркнем, что приватный геронтологический санаторий «Вилла Добра», размещенный в городе Одесса, прошел проверку комиссией секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и полностью соответствует всем актуальным требованиям данной институции национального значения. Также секретариат омбудсмена Украины навестил филиалы предприятия в Киевской и Черкасской областях — результат проверки неизменно положительный.

Отметим присутствие возможности для гостей гериатрического пансионата избирать различные типы размещения, соответствующие анамнезу и рекомендациям ведущего специалиста. Что касается расценок на комплексное обслуживание, то это самая низкая цена в регионе при том, что квалифицированная патронажная опека осуществляется опытными специалистами, настоящими профессионалами своего дела, обладающими, кроме этого, превосходными человеческими качествами. Деликатное общение и обращение гарантированы каждому постояльцу. Такой подход незаменим в рамках проведения реабилитационных курсов после обострений сердечно-сосудистых патологий и в ходе восстановления после оперативного лечения. Поддержание стабильного самочувствия обеспечивает тщательный уход за пожилыми, которых нередко одолевает онкология, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, паркинсонизм, старческое слабоумие или деменция.

Частный геронтологический санаторий «Sunny Park» — это № 2 в нашем списке

Теперь Вам доподлинно известно, что один из лучших домов престарелых в Одессе — это не какое иное заведение, как «Солнечный Парк». Надежность обслуживающего персонала данного здравоохранительного учреждения снискала ему прекрасные рекомендации на территории юга Украины. Четкость в выполнении рекомендации лечащих специалистов, старания младшего патронажного состава, прекрасная локация здания, закрепляющая восстановительные процессы благодаря оздоравливающей атмосфере, «царящей» вокруг, незаменимы в ходе восстановления после инфаркта миокарда, ишемического инсульта, переломов и травм. Гуманистический подход, который автоматически сопровождает услуги сиделки и медсестры, представляет собой большой плюс для клиентов и является одним из веских поводов обратиться именно в «Sunny Park».

Ваши дорогие старики зачастую достигают, увы, психологически и психически зыбких состояний при хронических хворях (рак, диабет, остеопороз) — таких, как депрессия, фрустрация, старческое слабоумие, при которых им необходим постоянный присмотр. Мизерный процент украинских семей обладает в своем составе медицинскими работниками, кроме всего прочего, располагающими свободным временем для ухода за инвалидами, онкологическими больными и прикованными к постели ослабленными пенсионерами. Поэтому обратившись в подобное заведение, Вы освобождаете для себя и всех домочадцев временные и энергетические ресурсы, которые доступно направить в карьерный рост, продвижение бизнеса, совершенствование обучающего процесса, что приводит в конечном итоге к такому желанному процветанию каждой отдельно взятой социальной ячейки украинского социума.

Третье место в топе лучших домов для украинцев 65+ занимает «United Center»

Третья позиция в нашем рейтинге свидетельствует о том, что «Единый Центр» обслуживания украинцев преклонного возраста востребован и полностью соответствует своему предназначению — делу предоставления людям, достигшим почтенных лет, тех опеки, медикаментозного и физиотерапевтического обслуживания, в которых они так остро нуждаются. В чем преимущество заведения именно этой сети? Наиболее часто свой выбор останавливают на данном геронтологическом госпитале те постояльцы, которым необходим квалифицированный уход после операции и эндопротезирования. Также к нему привлекает граждан пенсионного возраста в категориях 70 и 80 лет, кого настигли симптомы деменции в смешанной и сосудистой вариациях умственной патологии. Крайнее ослабление памяти, дезориентация, склонность к падениям, анорексия и преимущественно депрессивные настроения погружают стариков в состояние неизменной фрустрации.

Скептический взгляд на слабо утешительные обстоятельства повседневности, которые преследуют их с утра до ночи, неизбежно вызывает неврозы и психозы, а регулярная, статичная раздраженность перерастает в инсомнию — бессонница у пожилых сильно мешает реабилитационным мероприятиям. Каким образом в таких ситуациях помогает «United Center»? Естественно, в первую очередь, это ласковое, деликатное отношение к подопечным, которые пребывают в рассеянном и преимущественно огорченном состоянии. Постояльцы постепенно «оттаивают», начинают доверять нянечкам и медсестрам — человеческий контакт и восстановление утраченных функций возобновляется. Присутствие под одной крышей других представителей старшего поколения чрезвычайно скрашивает досуг — общение в среде сверстников, доверительные беседы и обмен впечатлениями творят «чудеса». Легкий моцион во время прогулок в рекреационной зоне на прилегающей к зданию санатория территории отлично улучшают кровообращение в рамках общего курса, в который неизменно входит физиотерапия, массаж, электростимуляция и рефлексотерапия.

На четвертом месте — одесская сеть геронтологического сервиса «Милена Лайф»

На склоне жизненных лет многих престарелых украинцев настигает онкологическое заболевание, неизлечимые патологии эндокринной системы, болезнь Паркинсона, которые продолжаются до последних дней. Услуги сидели и патронажная опека становятся насущной необходимостью для каждого из таких ослабленных недугом сограждан. В такой сложной жизненной ситуации, когда близкие «разрываются» между работой, учебой, бизнесом и дочерним/сыновним долгом, нужна квалифицированная паллиативная помощь, которую профессионально окажет всей семье, а не только больному ее члену, Дом престарелых «Милена Лайф» (Одесса и Одесская область). Снятие болевого синдрома посредством эффективных анальгетиков, а также проникновенная психологическая поддержка доступны всем украинцам, испытывающим вышеописанные сложности и переживающим непростой период личной истории.

Нужно сказать, что деликатное обращение и мягкое душевное слово очень важны для онкобольных стариков и их ближайшего окружения. Вышколенный персонал частного дома престарелых никогда остро не реагирует на признаки психоза и других расстройств нервной системы, нередко сопровождающих неизлечимые хвори. Однако, жалобы на обслуживание в хосписе «Милена Лайф» исключены — не было случая, чтобы гость жаловался на неэтичное отношение к себе. В этом хосписе располагающая и доброжелательная обстановка.

Позицию ТОП-5 уверенно занимает частный гериатрический пансионат «Жемчужина»

Замечательный одесский дом престарелых «Жемчужина» создает для своих опекаемых стариков именно такие условия, которых они заслуживают на склоне долгих лет. Выражается это дружелюбное отношение учреждения к ним в постоянной заботе, благодаря которой они полностью осознают, что такое заслуженный отдых.

К услугам постояльцев «Жемчужина»:

размещение в уютных комнатах с минимизированным соседством;

регулярные осмотры специалистами при соблюдении всех рекомендованных процедур;

ежедневная влажная уборка и проветривание всех помещений в здании;

вкусное, содержащее в должном объеме витамины и нутриенты, сбалансированное питание 4 раза в день;

круглосуточное присутствие сиделок и медсестер, следящих за своевременным приемом лекарств и распорядком:

социальная адаптация в форме организованного и продуманного досуга, а также возможность общаться в кругу сверстников:

прогулки на свежем воздухе, которые доступны в любое свободное от сна и оздоровительных манипуляций время;

постоянная связь с семьей посредством интернета и телефонии;

доступность личных встреч с родными на постоянной основе.

Сотрудники геронтологического заведения постоянно внедряют инновационные достижения науки и мировой здравоохранительной отрасли. К услугам постояльцев мануальная терапия, массаж, физиотерапия, эрготерапия и психологические практики, позволяющие совместно с медикаментозными методами в короткие сроки сглаживать плачевные последствия инсульта, инфаркта, травм, переломов, инфекции коронавируса и оперативного лечения хронических патологий внутренних органов. Вся инфраструктура ориентирована на категорию населения 65+, поэтому Вашим родным, испытывающих проблемы с самообслуживанием и своевременным следованием рекомендаций по поддержанию стабильного самочувствия, в «Жемчужине» становится гораздо проще, комфортнее и радостнее. Удобства гарантируют посильную активность и стремление противодействовать губительным патологиям.