Одесситов предупредили об опасности: это надо знать всем

ОДЕССИТОВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ ОПАСНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫЙ ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА: ул. Косвенная, 64/66

Заказчиком реконструкции нежилых зданий и сооружений под административно-офисный центр с апартаментами и подземным паркингом по адресу ул. Косвенная, 64/66 является ООО «Юридическая фирма«Атти».

Фирма является пользователем земельного участка общей площадью 0,1228 га по данному адресу на основании договора аренды сроком до 06.09.2029 года, целевое назначение - для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий (станция технического обслуживания автомобилей). Также ООО является собственником нежилых зданий общей площадью 633, 5 кв.м на данном земельном участке на основании договора купли-продажи.

1 октября 2020 года Департаментом архитектуры и градостроительства Одесского горсовета ООО «ЮФ «Атти» выданы градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства на «Реконструкцию нежилых зданий и сооружений под административно-офисный центр с апартаментами и подземным паркингом по адресу: г. Одесса, ул. Косвенная, 64/66».

21 мая 2021 года ООО «ЮФ «Атти» подало уведомление о начале выполнения подготовительных работ через электронный кабинет пользователя Единого государственного веб-портала электронных услуг «Дія», которое было зарегистрировано Управлением ГАСК 25.05.2021 года.

Для проверки достоверности данных, приведенных в уведомлении о начале выполнения подготовительных работ, Управлением ГАСК Одесского горсовета проводились мероприятия для проведения внеплановой проверки по адресу: ул. Косвенная, 64/66.

Однако 2 июня 2021 года ООО «Юридическая фирма «Атти» в лице руководителя не допустило должностных лиц органа ГАСК на объект для проведения внеплановой проверки, о чем был составлен соответствующий акт, протокол и выдано предписание об устранении нарушения.

Также 9 июня 2021 года Управлением вынесено постановление, которым ООО «Юридическая фирма «Атти» признано виновным в совершении правонарушения в сфере градостроительной деятельности и наложен штраф в размере 68 100 грн.

При этом, согласно п. 14 Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 553 от 23 мая 2011 года, субъект градостроительства, в отношении которого осуществляется архитектурно-строительный контроль, обязан выполнять требования органа государственного архитектурно-строительного контроля по устранению выявленных нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.

16 июня 2021 года должностные лица Управления ГАСК снова выехали на объект с целью проверки выполнения требований предписания, и снова были не допущены на объект. Кроме того, ООО «Юридическая фирма «Атти» в лице руководителя не предоставило соответствующие документы и материалы для проведения внеплановой проверки, о чем был составлен соответствующий акт обследования.

Таким образом, ООО «Юридическая фирма «Атти» не выполнило требования предписания Управления ГАСК от 02.06.2021 года, чем нарушило абз. 3 п. 14 Постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля» № 553 от 23 мая 2011 года.

30 июня 2021 года было вынесено постановление, которым ООО «Юридическая фирма Атти» признано виновным в совершении правонарушения в сфере градостроительной деятельности и наложен штраф в сумме 34 050 грн.

Также было установлено, что согласно п. 1 градостроительных условий и ограничений указан вид строительства - реконструкция нежилых зданий и сооружений под административно-офисный центр с апартаментами и подземным паркингом, что противоречит целевому назначению земельного участка - для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий (станция технического обслуживания автомобилей) и является нарушением п. 2 ч.2 ст. 24 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Кроме того, на схеме генерального плана (М 1: 500) реконструируемое здание расположено вплотную к существующему зданию на смежном земельном участке, что является нарушением требований к противопожарным расстояниям по ДБН Б.2.2-12: 2019.

Учитывая все нарушения, Управлением ГАСК подано исковое заявление в суд об отмене градостроительных условий и ограничений № 01-06 / 299 от 01.10.2020 года. Также готовится подача иска в суд об отмене уведомления о начале выполнения подготовительных работ № ОД020210521404 от 21.05.2021 года.

По информации ряда интернет-ресурсов, по данному адресу анонсируется продажа квартир в ЖК ТАЙМС (TIMES).

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