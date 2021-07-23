Опубликовано важное сообщение для автомобилистов Одессы

В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий ночной стихиb/

По данным сайта мэрии, движение по улицам Атамана Головатого и Черноморского казачества из-за подтопления все еще заблокировано: въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

Дождевые потоки нанесли в стоки большое количество случайного мусора, песка и камней, в результате чего вода очень медленно уходит с улиц.

Коммунальные службы продолжают работы по расчистке ливневок и дождеприемников, освобождая путь для ухода воды.

По информации КП «Горзелентрест», известно о 96 поваленных деревьях и крупных ветках. Специалисты предприятия продолжают работы по ликвидации последствий непогоды. На данный момент уже отработано 55 адресов (упавшие деревья распилены и убраны). Задействуется спецтехника.

По информации, предоставленной КП «Одесгорсвет», в результате непогоды выявлено 12 повреждений на сетях наружного освещения (1,4 км кабельной линии). Восстановительные работы продолжаются.