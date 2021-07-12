Одесситов просят помочь найти девочку со шрамом на левой руке
Под Одессой разыскивают 17-летнюю Анну Амбросиенко. Девушка исчезла 8 июля в селе Великий Дальник. Об этом сообщает
Известно, что пропавшая уже в третий раз за год сбегает из дома. Тогда она ушла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь с родными.
Приметы: рост 150-155 сантиметров, светло-русые волосы, среднее телосложение.
Особые приметы: шрам на левой руке.
Второй побег за месяц: под Одессой ищут 17-летнюю девушку фото
Фото: Национальная полиция
Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавшая девушка просят звонить в полицию по телефону +38 (04852) 779-43-92 или "102".
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
загрузка...