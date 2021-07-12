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Одесситов просят помочь найти девочку со шрамом на левой руке

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Под Одессой разыскивают 17-летнюю Анну Амбросиенко. Девушка исчезла 8 июля в селе Великий Дальник. Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Известно, что пропавшая уже в третий раз за год сбегает из дома. Тогда она ушла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь с родными.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, светло-русые волосы, среднее телосложение.

Особые приметы: шрам на левой руке.

 

Второй побег за месяц: под Одессой ищут 17-летнюю девушку фото
  • Второй побег за месяц: под Одессой ищут 17-летнюю девушку фото
  • Второй побег за месяц: под Одессой ищут 17-летнюю девушку фото 1
  • Второй побег за месяц: под Одессой ищут 17-летнюю девушку фото 2

Второй побег за месяц: под Одессой ищут 17-летнюю девушку фото

 

Фото: Национальная полиция

Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавшая девушка просят звонить в полицию по телефону +38 (04852) 779-43-92 или "102".

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