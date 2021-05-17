3 бюджетных монитора для домашнего ПК

Невзирая на многообразие портативной электроники, настольные ПК остаются главными рабочими “лошадками” украинцев.

Но техническая начинка лишь половина успеха при решении большинства повседневных задач. Эффективность, комфорт для пользователя и качество работы во многом зависят от монитора. Собственно, это отдельный элемент компьютера, который нужно подбирать отдельно, опираясь на технические возможности системного блока.

Перед вами рейтинг из трех популярных мониторов с разрешением 1920х1080 пикс в ценовой категории до 6000 грн. Именно столько пикселей считается оптимальным для игр, просмотра фильмов,серфинга в интернете и работы.

27" Samsung C27R500FHI

Под номером один – выпущенный компанией Самсунг монитор C27R500FHI. Его основное назначение – работа в офисе и дома.

Устройство имеет вполне хорошую начинку:

матрицу типа VA;

охват цветовой палитры NTSC 72%;

яркость 250 кд/м²;

время отклика всего 4 мс;

White LED подсветку;

антибликовое покрытие.

Отдельно можно выделить реализованную в этом дисплее технологию Flicker-Free. Она подразумевает устранение мерцания экрана, которое возникает при широтно-импульсной модуляции. При долгой работе за компьютером именно постоянное мерцание сильнее всего влияет на утомляемость. Благодаря Flicker-Free его воздействие сведено к нулю.

Кроме этого дисплей имеет небольшой радиус изгиба 1800 R и оснащен адаптивной системой синхронизации AMD FreeSync. Благодаря этому он демонстрирует отменную работу в большинстве современных игр и позволяет полностью раскрыть их графический потенциал.

27" Dell P2719H (210-APXF)

Ценителям надежности и комфорта эксперты рекомендуют купить монитор Dell. Яркий образец в категории до 6000 грн – P2719H (210-APXF). Аппарат оснащен:

контрастной IPS матрицей с отличными углами обзора 178/178°.

защитным антибликовым покрытием;

разъемами HDMI и DisplayPort.

Качественная матрица обеспечивает отличное время отклика, всего 5 мс. Кроме этого имеет цветовой охват 72% (CIE 1931) и яркость на уровне 300 кд/м².

Такой монитор станет отличной рабочей лошадкой для тех, кому приходится изучать большие массивы информации, не отрываясь от компьютера.

Фирменная конструкция опоры позволяет удобно выставить монитор на рабочем столе или повесить на крепление VESA 100x100 мм.

27" LG 27MK430H-B

Монитор от LG в нашем рейтинге на последнем месте из-за низкой цены по сравнению с двумя другими “коллегами”. Но это, пожалуй, единственное, в чем он им уступает. Скорее, наоборот, в некоторых моментах превосходит. Например:

матрица обеспечивает цветовой охват sRGB 99%;

частота развертки дисплея составляет 75 Гц;

присутствует HDMI 1.4.

Также в мониторе реализованы технологии AMD FreeSync, Flicker-Free и стабилизация черного, благодаря чему картинка получается насыщенной и очень динамичной.

Итак, теперь, когда вы знаете, какими качествами должен обладать хороший монитор, отправляйтесь в интернет-магазин и выбирайте проверенную модель от лучших производителей на рынке.