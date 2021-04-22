Лечение коарктации аорты за рубежом

Коарктация аорты – второй по частоте критический врожденный порок сердца. На его долю приходится по оценкам разных авторов от 7 до 15% всех случаев. Порок представляет собой локальное сужение аорты. У мужчин он встречается вдвое чаще. В 95% случаев зона сужения располагается в области перехода дуги аорты в её нисходящую часть и имеет протяженность от 1 до 2 см. Лечение коарктации аорты проводится с помощью хирургической операции, а в детском возрасте часто проводятся малоинвазивные процедуры.

Малоинвазивное лечение

Обычно лечение коарктации аорты проводится в детском возрасте. Без своевременной коррекции смертность на первом году жизни достигает 35%.

Оптимальный возраст для проведения операции – 1-2 года. Но ждать второго года жизни врачи могут только в том случае, если порок не тяжелый, а гемодинамика стабильная. При наличии артериальной гипертензии коррекцию проводят в возрасте 3-6 месяцев. Если же коарктация аорты приводит к сердечной недостаточности, то порок устраняют в любом возрасте, даже в период новорожденности.

У детей до 5 лет основной метод лечения – баллонная ангиопластика со стентированием. Это эндоваскулярная процедура. Для её выполнения не требуются разрезы на груди. Период восстановления минимальный. Осложнения процедуры встречаются редко.

Врач делает небольшой разрез в паху. Через него в сосуды вводится катетер. По нему к аорте доставляют баллон. Его вводят в зону сужения и накачивают физраствором, содержащим контрастное вещество. Процедура проходит под контролем рентгена. Раздуваясь, баллон расширяет аорту. Затем в эту область устанавливают стент – металлический каркас. Он удерживает аорту открытой и препятствует повторному сужению.

В развитых странах применяются новые типы стентов, которые расширяются по мере роста ребенка без дополнительных операций.

Хирургическое лечение

Не у всех детей может быть проведено малоинвазивное лечение. Хирургическая коррекция порока требуется в таких ситуациях:

большая протяженность области сужения;

возраст после 5 лет – аорта становится не такой эластичной, повышается риск аневризмы;

гипоплазия дуги аорты.

У детей основная операция – резекция аорты с наложением анастомоза «конец в конец». Это хирургическое вмешательство возможно, только если зона сужения небольшая.

У взрослых эндоваскулярные процедуры не проводят. Для коррекции порока применяют такие хирургические операции:

Резекция аорты . Суженный участок пересекают, концы сшивают.

Резекция аорты с протезированием . Часто проводимая у взрослых операция. Часто сосуда в области сужения удаляют. Вместо него устанавливают сосудистый протез.

Истмопластика . Врач рассекает стенку сосуда, что приводит к его расширению. Дефект замещается лоскутом из синтетических материалов или собственной подключичной артерии пациента.

Аорто-аортальное шунтирование . Формирование пути кровотока в обход суженного участка аорты.

Обычно у взрослых порок диагностируется после появления симптомов. Основным из них является артериальная гипертензия верхней половины тела. Она не всегда исчезает после операции. По этой причине многие больные вынуждены пожизненно получать антигипертензивную терапию.

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