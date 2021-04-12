В Одессе анализировали последствия конфликтных ситуаций и делились собственным опытом

Центром социальных служб Одесского городского совета совместно с филиалом Государственного учреждения «Центр пробации» в Одесской области проведено профилактическое мероприятие «Бесконфликтное поведение».

В ходе встречи условно осужденным разъяснили суть понятия «конфликт», его виды и стадии развития. Особое внимание было уделено вопросам формирования вокруг граждан, находящихся в конфликте с законом, бесконфликтной среды, восстановления социального статуса полноправного члена общества, возвращения к самостоятельной общепринятой социально-нормативной жизни.

Также внимание акцентировалось на вопросах определения общих приоритетных направлений улучшения социального статуса условно осужденного, профилактики употребления алкоголя и наркотических средств, организации (при необходимости) безвозмездного курса реабилитации в специализированных учреждениях, повышения самооценки, утверждения жизненной позиции, предотвращения повторения противоправных действий и нарушений действующего законодательства.

Участники мероприятия анализировали последствия конфликтных ситуаций и делились собственным опытом.

Как пишет официальный сайт города, в завершение условно осужденным была оказана консультативная поддержка, а также предоставлена информация о возможности получения социальных услуг в соответствии с Законом Украины «О социальной адаптации лиц, отбывающих или отбывших наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок».

Справка:

Центр социальных служб Одесского городского совета находится по адресу: г. Одесса, ул. Ицхака Рабина, 7.

Консультации по предоставлению социальных услуг можно получить по телефону: (048) 784-92-17.