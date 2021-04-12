Одесса накануне Дня Победы: почти 60 тысяч горожан получат муниципальную помощь

На протяжении 15 лет в бюджете города Одессы предусмотрена выплата адресной одноразовой муниципальной помощи ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне ветеранам, семьям погибших (умерших) воинов, узникам гетто, концлагерей и детям войны (1941-1945 гг.).

Сайт мэрии Одессы сообщает, что в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2021-2023 годы ветеранам Второй мировой войны будет оказана адресная муниципальная помощь на общую сумму 50,1 млн грн, которую получат почти 60 тысяч жителей Одессы, в том числе:

- 580 человек с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, участников боевых действий - по 3000 грн;

- 5,2 тысячи участников войны, узников гетто и концлагерей, семей погибших (умерших) ветеранов - по 1000 грн;

- 54 тысячи детей войны - по 800 грн.

12 апреля 2021 года Департаментом финансов Одесского городского совета перечислен первый транш на общую сумму 44,3 тыс. грн для выплаты указанного пособия около 5 тысячам ветеранов (в том числе лицам с инвалидностью вследствие Второй мировой войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, участникам боевых действий, участникам войны, узникам гетто и концлагерей, семьям погибших (умерших) ветеранов) и 48 тысячам детей войны.

Выплата будет проведена районными Управлениями социальной защиты населения Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета по месту получения гражданами пенсий - через отделения банков и почтовые отделения города.