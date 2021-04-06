Как выбрать дверные петли для тяжелых дверей

Дверные петли — один из важнейших элементов фурнитуры. Именно эта деталь обеспечивает беспроблемное открытие и закрытие дверей, подчеркивает их внешний вид и уплотняет конструкцию. Правильно подобранные петли прослужат долго — перед тем, как их заказать, нужно ответственно подойти к поиску, выбору и монтажу.

Интернет-магазинами Украины, например, https://svitzamkiv.ua/ru/catalog/zavisi—dlya—dverey/ выставляется множество вариантов на выбор — все они различны по технике крепления, материалах и выборе дополнительной фурнитуры. Прежде чем узнать, сколько стоит такая фурнитура, будет лучше ознакомиться с особенностями её выбора.

Неправильно выбранные петли несут в себе проблемы в эксплуатации — скрип, лишний шум, проблемы с открытием и быстрый износ.

В этой статье эксперты интернет-магазина Svitzamkiv разобрали все особенности строения и крепления дверных петель и разберемся, как подобрать подходящую модель.

Материалы дверных петель

Сырье, из которого сделаны петли, обеспечивает дополнительную прочность и приятный внешний вид.

На сайте интернет-магазина Свит Замкив все дверные петли условно делятся на:

Стальные. Это прочные и надежные модели, которые служат дополнительным укреплением к габаритным и тяжелым дверям. Основное требование к этим моделям — выносливость. Сталь — универсальный материал, поэтому вы всегда сможете использовать ее не только для монтажа входной двери, но и для межкомнатных;

Латунные — обеспечивают такую же универсальность в эксплуатации, как и стальные. Этот материал — самый популярный среди покупателей. И не зря: различные сплавы этого материала выглядят эстетично и привлекательно. Детали даже дополнительно хромируют, чтобы придать красивый блеск. В эксплуатации это самый универсальный и неприхотливый материал. Несмотря на это, он не лишен выносливости;

Латунированные. Так называют современный сплав цинка и стали, покрытый сверху слоем латуни. Эти модели сочетают в себе все положительные качества материалов — это обновленные, привлекательные внешне и удобные в эксплуатации петли. Цены на них в Украине несколько выше, чем на стальные — эти изделия всё-таки выглядят приятнее в интерьере.

Все материалы можно красить, подбирать цвета по желанию и менять их.

Разновидности дверных петель

Конструкция изделий представлена двумя основными деталями — “мамой” и “папой”. Это условные обозначения крыла рамы и дверной петли. Именно в этом механизме и заключена разница между всеми моделями, которые делятся на:

Накладные петли. Вы наверняка видели эти модели дома или в гостях — это самые простые и распространенные навесы. Свое второе название “бабочки” получили за счет пластин — внутренней и наружной. Название само по себе говорит за изделие — к сожалению, такая модель не позволяет держать тяжелые грузы, и слишком массивные двери приведут к провисанию конструкции и поломке механизма. Впрочем, это отличный вариант для межкомнатных дверей — модель проста в монтаже, стоит недорого, подходит для любых размеров двери;

Врезные петли. Внешне очень напоминают “бабочек”. Для монтажа их врезают в торец двери, предварительно удалив небольшой слой поверхности, а конструкция фиксируется обычными саморезами. Это бюджетный вариант для межкомнатных или легких дверей — простая конструкция стоит дешево и обеспечивает легкий монтаж и плавный ход механизма.

Угловые петли. Принцип работы напоминает накладные навесы, однако, у этого типа отсутствуют монтажные пластины — на их месте находятся профильные уголки, которые крепятся на стержень. Такая форма и конструкция обеспечивают надежную установку на дверях с притвором, а навесы надежно фиксируются шурупами. Это очень легкие и компактные модели для любых дверей;

Вкручиваемые навесы. Простая конструкция, цилиндрические элементы и прочность монтажа обеспечивают этому типу большую популярность. Благодаря особенностям петли и ее установке, дверь будет невозможно снять. Вкручиваемая фурнитура подходит для мягких материалов двери — пластик, дерево. За счет прямого взаимодействия с сырьем двери любого размера петля обеспечивает надежную работу и повышенную прочность крепежа;

Скрытые петли. Это особая конструкция, которая помогает достичь не только приятного внешнего вида комнаты, но и обеспечить защиту от взлома. Отсюда идёт и более высокая цена на такие изделия. Петля сделана и вмонтирована так, что ее невозможно срезать или сломать — именно такие петли монтируются на входе в элитные дома.

Из минусов — много специфических особенностей монтажа. Такая модель не поддаётся рукам неумелого мастера, поэтому специалисты интернет-магазина Свит Замкив рекомендуют воспользоваться услугами слесаря для установки дверей. Монтаж новой двери может обойтись недорого, если не допускать ошибок в установке петель.

Главное правило при выборе дверных петель остаётся прежним — сравнивайте размеры и габариты каждой детали. Угловые петли лучше подбирать побольше, так как маленькие конструкции провисают и ломаются под большим весом. Угловая и потайная конструкция стоит не очень дешево, зато обеспечивает надежное крепление и дополнительную защиту от взлома, а также выглядит более эстетично.

Чтобы узнать, сколько стоят самые популярные модели петель, и заказать соответствующее изделие, обратитесь за бесплатной консультацией к специалистам интернет-магазина Svitzamkiv. После консультации вы сможете купить полностью соответствующую вашим запросам фурнитуру — это можно сделать на сайте интернет-магазина или по номеру телефона: (050)-074-13-30, +38 (097)-281-11-34.